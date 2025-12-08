Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. decembra 2025

Mozner navrhol Teréziu Mecelovú do vedenia súdu, o jej osude rozhodne súdna rada aj Pellegrini


Tagy: Súdy Vymenovanie do funkcie

Predseda Najvyššieho súdu SR František Mozner navrhol do funkcie podpredsedníčky súdu Teréziu ...



Zdieľať
najvyssi sud sr 676x477 8.12.2025 (SITA.sk) - Predseda Najvyššieho súdu SR František Mozner navrhol do funkcie podpredsedníčky súdu Teréziu Mecelovú. Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke Súdnej rady SR, ktorá by sa návrhom mala zaoberať na zasadnutí v utorok 16. decembra.


Mecelová pôsobí ako sudkyňa NS SR od septembra 2021 a na post podpredsedníčky najvyššieho súdu je jedinou navrhnutou kandidátkou. V prípade, že ju súdna rada zvolí, jej vymenovanie do funkcie je kompetenciou prezidenta SR

Doterajšej podpredsedníčke Najvyššieho súdu SR Andrei Moravčíkovej uplynulo funkčné obdobie 8. októbra.


Zdroj: SITA.sk - Mozner navrhol Teréziu Mecelovú do vedenia súdu, o jej osude rozhodne súdna rada aj Pellegrini © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Súdy Vymenovanie do funkcie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kaufland venoval 25-tisíc eur rodinám, ktorým hrozí strata bývania
<< predchádzajúci článok
Šutaj Eštok odmieta migračný pakt, podľa neho je Slovensko solidárne viac ako väčšina členských štátov v EÚ – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 