Pondelok 8.12.2025
|Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
08. decembra 2025
Mozner navrhol Teréziu Mecelovú do vedenia súdu, o jej osude rozhodne súdna rada aj Pellegrini
Tagy: Súdy Vymenovanie do funkcie
Predseda Najvyššieho súdu SR František Mozner navrhol do funkcie podpredsedníčky súdu Teréziu ...
Zdieľať
8.12.2025 (SITA.sk) - Predseda Najvyššieho súdu SR František Mozner navrhol do funkcie podpredsedníčky súdu Teréziu Mecelovú. Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke Súdnej rady SR, ktorá by sa návrhom mala zaoberať na zasadnutí v utorok 16. decembra.
Mecelová pôsobí ako sudkyňa NS SR od septembra 2021 a na post podpredsedníčky najvyššieho súdu je jedinou navrhnutou kandidátkou. V prípade, že ju súdna rada zvolí, jej vymenovanie do funkcie je kompetenciou prezidenta SR
Doterajšej podpredsedníčke Najvyššieho súdu SR Andrei Moravčíkovej uplynulo funkčné obdobie 8. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Mozner navrhol Teréziu Mecelovú do vedenia súdu, o jej osude rozhodne súdna rada aj Pellegrini © SITA Všetky práva vyhradené.
