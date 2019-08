Možnosťou prepojenia cyklotrás je aj predĺženie pešej zóny v Košiciach

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Košice 6. augusta (TASR) - Projektom výstavby cyklochodníkov v Košiciach sa počas utorkového popoludňajšieho kontrolného dňa venovalo vedenie mesta, zameralo sa na cyklochodníky Čermeľ, Ladožská – Rovníková - Golianova a prepojenie cyklotrás na Námestí osloboditeľov. Ako povedal primátor Jaroslav Polaček, o riešeniach sa rozhodne v pondelok (12. 8.), následne sa nimi budú zaoberať projektanti.Zámerom mesta je v blízkej budúcnosti investovať do výstavby cyklochodníkov tak, aby spojením siete existujúcich cyklotrás vytvorilo súvislé trasy pre cyklistov v meste a v mestských častiach s napojením na cyklotrasy v jeho okolí. V rozpočte je na cyklochodníky vyčlenený jeden milión eur.povedal.Cyklochodník Čermeľ by mal byť podľa magistrátu vybudovaný popri trase Košickej detskej železnice v úseku od stanice Detskej železničky po napojenie na existujúcu trasu vedúcu k cvičnej skale. Cieľom je prepojiť dve existujúce cyklotrasy a predĺžiť severno – južnú trasu. S výstavbou by sa malo začať do konca tohto roka. Prepojeniu mesta s rekreačnou oblasťou na Alpinke predchádza spracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie.Zámer prepojenia cyklotrás na Námestí osloboditeľov je navrhnutý v dvoch variantoch, pre oba platí, že je potrebné najprv spracovať projektovú dokumentáciu. Prvý variant počíta s redukciou jazdných pruhov a predĺžením existujúcej pešej zóny v historickom centre Košíc južným smerom a nasledovné vytvorenie cyklistických pruhov. Vyžiadalo by si to zrušenie parkoviska.spresnil Polaček s tým, že zatiaľ ide o úvahu. Druhým variantom je úprava krytu povrchov existujúceho vedenia cyklotrasy združeného chodníka pre peších a cyklistov s oddelenou premávkou vodorovným značením, nevýhody by spočívali napríklad v nebezpečných križovaniach.Posledné tretie miesto v rámci kontrolného dňa sa nachádza v mestskej časti Nad Jazerom. Na nedávno ukončenú výstavbu cyklochodníka má nadväzovať združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská - Rovníková – Golianova, aktuálne sa spracováva projektovú dokumentácia pre stavebné úpravy. Cyklotrasa bude viesť po existujúcej pešej komunikácii a ceste. Ako magistrát informoval, po spracovaní projektovej dokumentácie bude nasledovať výber zhotoviteľa stavby a následne realizácia stavebných úprav. Odhadované náklady na výstavbu predstavujú okolo 90.000 eur.