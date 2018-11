Možný Merkelovej nástupca o migrácii: Je to slon v obývačke

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 1. novembra (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn tvrdí, že CDU - hlavná stredopravicová strana v Nemecku - musí dať jasnejšie najavo, o čo jej vlastne ide. Tridsaťosemročný politik, ktorý sa snaží zaujať v CDU predsednícky post po Angele Merkelovej (65), zdôrazňuje najmä potrebu obmedziť neregulovanú migráciu, píše agentúra AP.Spahn je jedným z troch kandidátov, čo by mohli vo funkcii lídra kresťanských demokratov nahradiť Merkelovú. On a Friedrich Merz - ktorý už svojho času bol Merkelovej súperom v boji o predsedu strany - zastávajú konzervatívnejšie názory než spolková kancelárka.Generálna tajomníčka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová je zase považovaná za Merkelovej spojenca v jej centristickom kurze.Angela Merkelová plánuje odstúpiť z funkcie predsedníčky CDU v decembri; spolkovou kancelárkou však zostane až do konca svojho funkčného obdobia v roku 2021.Spahn sa už dlhší čas vyjadruje kriticky ohľadne migrácie, ktorú v aktuálnom štvrtkovom vydaní denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung označil za "slona v obývačke". Toto slovné spojenie - pôvodom z angličtiny, ale používané aj v nemčine - vyjadruje neoddiskutovateľný fakt, o ktorom všetci veľmi dobre vedia, avšak nikto si netrúfa o ňom hovoriť.