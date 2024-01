Možný ruský prezidentský kandidát volajúci po mieri na Ukrajine sa stretol s manželkami vojakov

Stretnutia s manželkami a príbuznými

12.1.2024 (SITA.sk) - Možný kandidát na ruského prezidenta v marcových voľbách Boris Nadeždin, ktorý je proti vojenským akciám Ruska na Ukrajine, sa vo štvrtok stretol so skupinou manželiek vojakov, ktoré žiadajú, aby boli ich manželia prepustení z frontovej línie.Dlhoročný kritik Kremľa pôsobiaci ako miestny zákonodarca v meste Dolgoprudnyj neďaleko Moskvy zbiera podpisy, aby sa mohol vo voľbách zúčastniť v súboji so súčasným vodcom Vladimirom Putinom. Na stretnutí s manželkami a ďalšími príbuznými ruských vojakov, ktorí boli mobilizovaní do bojov na Ukrajine, Nadeždin kritizoval rozhodnutie vlády ponechať ich v radoch armády, kým budú boje pokračovať. „Chceme, aby sa k ľuďom, ktorí si plnia svoju povinnosť, správali slušne,“ povedal.Manželky niektorých záložníkov, ktorí boli povolaní do služby na jeseň roku 2022, viedli kampaň za to, aby boli ich manželia prepustení zo služby a nahradení zmluvnými vojakmi. Ich požiadavky boli zavrhnuté vládou kontrolovanými médiami a niektorí prokremeľskí politici sa ich snažili označiť ako „prozápadné bábky“. Ženy tieto obvinenia nahnevane odmietli."Krajina chce mier, to je krištáľovo jasné. Krajina chce, aby sa to skončilo. Ľudia chcú návrat tých, ktorí tam sú. Povedali sme pravdu a je veľmi dôležité, ako vláda na toto stretnutie zareaguje,“ vyhlásil Nadeždin.O svojej prezidentskej kandidatúre hovoril s optimizmom a tvrdil, že jeho výzvy na mier sú čoraz dôležitejšie a že dostal dary od tisícok ľudí. „Budem tu dovtedy, kým budem cítiť podporu verejnosti. Podporujú ma milióny ľudí,“ skonštatoval Nadeždin.