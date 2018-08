Mráz si túži zahrať proti Ronaldovi: Splnil by sa mi sen

Samuel Mráz, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Empoli 21. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Samuel Mráz sa postupne udomácňuje v klube talianskej Serie A FC Empoli. Úvodný zápas nového ročníka proti Cagliari (2:0) sledoval iba z lavičky náhradníkov, no verí, že jeho šanca príde. Bývalý hráč MŠK Žilina si túži zahrať proti Cristianovi Ronaldovi, ktorý v lete prestúpil z Realu Madrid do Juventusu Turín.povedal Mráz v rozhovore pre oficiálnu webstránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Serie A je pre nebo veľká výzva.dodal Mráz.V tíme trénera toskánskeho klubu Aurelia Andreazzoliho zavládla po úspešnom vstupe do sezóny spokojnosť.Na tribúne v Empoli bol aj ďalší slovenský mládežnícky reprezentant Dávid Hancko.prezradil minulosezónny kráľ strelcov Fortuna ligy.