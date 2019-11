MRAZIVÝ VÍKEND: Výrazne sa ochladí, zo soboty na nedeľu bude aj mrznúť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. novembra (TASR) - Na Slovensku sa od piatka večera začne postupne výrazne ochladzovať. Po zoslabnutí vetra a zmenšení oblačnosti bude už v noci na nedeľu (1. 12.) mrznúť na celom Slovensku. V horských dolinách až na úrovni okolo -10 stupňov Celzia. Maximálna denná teplota vzduchu sa tiež výrazne zníži a už v sobotu (30. 11.) bude zhruba od -2 stupňov na severe do približne šiestich stupňov Celzia na juhu územia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.V piatok dopoludnia bolo podľa meteorológov na území Slovenska nadpriemerne teplé počasie.spresnil SHMÚ.Počasie sa začne meniť už v piatok vo večerných hodinách, keď na Slovensko za studeným frontom od severozápadu prenikne studený, pôvodom morský arktický vzduch.upozorňujú meteorológovia.Najmä v noci z piatka na sobotu a v sobotu dopoludnia sa budú predovšetkým na severe vyskytovať aj zrážky. Hranica sneženia bude podľa SHMÚ postupne klesať až do nižších polôh.podotkli meteorológovia. Chladnejší charakter počasia by mal pretrvávať aj v budúcom týždni, pričom v noci na pondelok (2. 12.) a v pondelok cez deň bude opäť šanca na sneženie aj v nižších polohách.