MS 20: Hokejisti Slovenska prehrali na MS v treťom zápase s Nemeckom

Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali v treťom zápase na MSJ v Edmontone s Nemeckom 3:4 po predĺžení. Zisk bodu im však dal postupovú definitívu, v tabuľke im patrí so ziskom štyroch bodov tretie miesto a už nemôžu skončiť horšie ako na štvrtej priečke.



Zverenci trénera Róberta Petrovického zakončia vystúpenie v A-skupine stredajším duelom s fínskymi rovesníkmi (o 20.00 SEČ). Nemci, ktorým skresal zostavu koronavírus a zápas odohrali iba s piatimi obrancami a deviatimi útočníkmi, sa v noci na štvrtok stretnú so Švajčiarmi.

A-skupina:



SLOVENSKO - Nemecko 3:4 pp (1:1, 2:2, 0:0 - 0:1)



Góly: 11. Mrázik (Golian), 24. Myklucha (Kolenič, Eliaš), 35. Mrázik (Nemec, Jellúš) – 6. Stützle (Elias, Gnyp), 29. Stützle (Gnyp, Bugl), 40. Elias (Gnyp, Peterka), 65. Zimmermann (Peterka, Stützle). Rozhodovali: Menniti, Roeland - MacKey, Wyonzek (všetci Kan.), vylúčení: 7:3 na 2 min, presilovky: 1:3, oslabenia: 1:0.



zostavy:



SR: Latkóczy – Mudrák, Golian, Bečár, Kňažko, Nemec, Stacha, Petrovický, Turan – Mrázik, Jellúš, Faith – Chromiak, Kašlík, Slafkovský – Myklucha, Sojka, Jedlička – Kolenič, Eliaš, Jendek



Nemecko: Bugl – Gnyp, Glötzl, Zimmermann, Münzenberger, Raabe – Chrobot, Dubé, Alberg – Peterka, Elias, Stützle – Volek, Henriquez-Morales, Schumacher

V úvode sa hral opatrný hokej, oba tímy hrali pozorne vzadu, s hlavným cieľom neurobiť chybu. Tej prvej sa dopustili mladí Slováci. V 6. min Latkóczy ešte zastavil individuálny prienik Stützleho, no akcia pokračovala a vyvrcholila strelou Gnypa, ktorú tečoval do slovenskej siete Elias, puk sa ešte obtrel o nohu Stützleho - 0:1. Pri následnom vylúčení Mykluchu mohlo byť ešte horšie, no Latkóczy ramenom skvele vyrazil strelu Zimmermanna. Pri tej istej nemeckej presilovke prišla slovenská odpoveď - Mrázik z ofsajdovej situácie, ktorú rozhodcovia nepostrehli, sa dostal poza chrbty dvojice protihráčov k voľnému puku a v oslabení bekhendom prekonal Bugla pomedzi betóny - 1:1. Gól dodal Slovákom sebavedomie a Faith mal v 15. min veľkú možnosť poslať svoj tím do vedenia, zblízka trafil iba Bugla. Hra sa otvorila, v 18. min aktívny Stützle namieril spomedzi kruhov do Latkóczyho, na druhej strane Chromiak z uhla opečiatkoval konštrukciu nemeckej bránky.



Na začiatku druhej tretiny Slováci ustáli nemecký nápor a v 24. min druhýkrát gólovo udreli. Kolenič vysunul do úniku Mykluchu, ktorý zamiešal pred Buglom s pukom a našiel medzeru medzi jeho betónmi - 2:1. Slovenskej striedačke potom zatrnulo, keď Kňažka zasiahol kolenom Henriquez-Morales a kapitán SR sa v bolestiach zvíjal na ľade, no duel napokon dohral. Ďalšie minúty patrili pohyblivejším Nemcom. Latkóczy skvele zasiahol pri teči Dubého, stihol sa presunúť pri nebezpečnej strele Chrobota, no v 29. min bol už bezmocný po ďalšej drzej akcii Stützleho, po ktorej si puk do vlastnej bránky nešťastne zrazil Bečár. Slovákom potom nevyšli dve presilovky, v tej druhej mohli dokonca aj inkasovať, Peterka v úniku nedotiahol "forsbergovský" blafák. Až tretia početná výhoda v rýchlom slede priniesla hráčom v modrých dresoch gólovú radosť, keď strelu Nemca od modrej čiary šikovne tečoval Mrázik - 3:2. Vzápätí Jendek nevyužil veľkú šancu na zvýšenie náskoku. To ho mohlo mrzieť, pretože po prísnom vylúčení Mrázika Nemci v presilovke vyrovnali po nahodení Gnypa a teči Eliasa.



Slováci mali veľké problémy držať na uzde najväčšiu hviezdu súperovho tímu Stützleho. Nemecký kapitán individuálne vynikal, hýril ofenzívnymi nápadmi a predstavoval neustálu hrozbu pre slovenskú bránku. V úvode tretej tretiny ho fauloval Jendek a jeho tím sa musel opäť brániť v oslabení, ktoré s veľkou námahou prežil. Po vypršaní trestu sa ocitol v tutovke Jendek, ktorý stroskotal na Buglovi, na opačnej strane nevyužil gólovú šancu Peterka. Slováci naďalej nechávali Nemcov tvoriť hru a čakali na jeho prípadné chyby, po ktorých vyrážali do prečíslení. V 57. min mohol rozhodnúť Jedlička, po prihrávke Mykluchu trafil iba Buglov betón. Dve minúty pred koncom tretiny mal však jeho tím šťastie, keď ihneď po vyhratom vyhadzovaní v útočnom pásme trafil Stützle hornú žŕdku. V predĺžení najprv zahodil šancu Faith a následne putoval na trestnú Myklucha, v nemeckej presilovke rozhodol o triumfe Zimmermann.

hlasy po zápase:



Michal Mrázik, strelec dvoch gólov SR: "Ak mám byť úprimný, chceli sme tri body, takže som trochu sklamaný. Mali sme hrať viac ako tím. Keď hráme proti očividnejšie lepšiemu súperovi, tak je to pre nás motivácia naviac. Proti Kanade sme boli lepšie namotivovaní, tento zápas sme nezvládli hlavne v hlavách. Mali sme ísť do toho už od úvodu ráznejšie. Snažil som sa tímu pomôcť, ako som vedel, očakáva sa odo mňa, že mužstvo potiahnem. Teraz sa musíme skoncentrovať na ďalší zápas s Fínskom."



Samuel Kňažko, kapitán SR: "Po zápase s Kanadou nám stúplo sebavedomie, ale nedokázali sme to preniesť dnes na ľad. Chceli sme zvíťaziť, čo sa nám nepodarilo. Stützle ukázal, že má kvalitu, veď bol trojka draftu. Bránili sme ho však ako každého iného hráča na turnaji. Čo sa týka môjho zdravotného stavu, ešte sa na to zranenie pozrie doktor. Uvidíme, či ma bude zajtra bolieť, verím, že budem v pohode a na ďalší zápas nastúpim. Proti Fínom musíme hrať lepšie v obrane a vyvarovať sa vylúčení, lebo majú dobrú presilovku. Musíme lepšie korčuľovať a snažiť sa ten zápas vyhrať."



Róbert Petrovický, tréner SR: "Svedomito sme sa na tento zápas pripravovali, chceli sme udržať nastolený trend, no ako sa stretnutie začalo, veci sa nevyvíjali našim smerom. Boli sme takí rozlietanejší. Tvrdo sme bojovali, tempo však rušili časté vylúčenia, hra bola rozkúskovaná, uberalo to energiu. Oslabenia nás stáli veľa síl, najmä po tom, čo sme hrali zápas aj deň predtým. Chalani sa snažili, tvrdo pracovali. Prehra v predĺžení gólom v oslabení je ťažká, sme sklamaní, no musíme mať hlavy hore. Zajtra je nový deň, oddýchneme si a pripravíme sa na ďalší zápas."

tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 2 2 0 0 0 19:3 6*



2. Fínsko 2 2 0 0 0 9:4 6*



3. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 5:7 4*



4. Nemecko 3 0 1 0 2 9:24 2



-------------------------------------



5. Švajčiarsko 2 0 0 0 2 1:5 0



*-istý postup

Švédi zvíťazili v B-skupine nad Rakúskom





Švédski hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na MSJ v Edmontone. V noci na utorok zdolali v B-skupine Rakúsko 4:0 a so šiestimi bodmi vedú tabuľku. Rakúšania nedokázali skórovať ani vo svojom druhom zápase na šampionáte a zostávajú bez bodu na piatej priečke.

MS do 20 rokov - B-skupina:



Rakúsko - Švédsko 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)



Góly: 18. Gunler (Johansson, Holmström), 25. Niederbach (Söderblom, Raymond), 31. Gunler (Holmström, Berglund), 53. Raymond (Holtz, Sundsvik)

tabuľka:



1. Švédsko 2 2 0 0 0 11:1 6



2. USA 2 1 0 0 1 14:5 3



3. Rusko 2 1 0 0 1 5:5 3



4. Česko 2 1 0 0 1 3:7 3



--------------------------------



5. Rakúsko 2 0 0 0 2 0:15 0