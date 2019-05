MS 2019: Británia v premiére medzi elitou po 25 rokoch s Nemeckom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Predpokladané zostavy:



V. Británia: Bowns (Murdy) - D. Phillips, O'Connor, Lee, Richardson, Billingsley, Ehrhardt, Mosey, Swindlehurst - Ferrara, Perlini, Farmer - J. Phillips, Lachowicz, Betteridge - Dowd, Hammond, Lake - Shields, Myers, Kirk



Nemecko: Niederberger (Treutle) - Holzer, Seidenberg, Reul, M. Müller, Seider, J. Müller, Nowak, Schopper - Eisenschmid, Draisaitl, Plachta - Mauer, Kahun, Tiffels - Pföderl, Hager, Ehliz - Bergmann, Fauser, Noebels

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 10. mája (TASR) - Hokejisti Veľkej Británie sa vrátili do elitnej kategórie majstrovstiev sveta po dlhých 25 rokoch a ich hlavný cieľ je zostať v nej aj po šampionáte v Košiciach a Bratislave. Prvou previerkou pre nich bude sobotňajší duel od 16.15 h v Steel Aréne proti Nemcom. Hlavnou ambíciou ich súperov je zabezpečiť si priamy postup na zimné olympijské hry 2022 v Pekingu. S určitosťou sa im to podarí, ak na turnaji neskončia na horšom ako ôsmom mieste.Návrat do elitnej kategórie si Briti zabezpečili vlani na turnaji A-skupiny I. divízie MS v Budapešti, ktorý trochu nečakane vyhrali s bilanciou štyri víťazstvá a jediná prehra. Postup si vybojovali na úkor Kazachov, Slovincov, či domácich Maďarov. Medzi elitu išli s Britmi Taliani.Za ich úspechom stojí dlhodobo tréner Pete Russell. Štyridsaťštyriročný bývalý brankár pôsobí pri reprezentačnom výbere ako hlavný kouč od roku 2014, za posledné dva roky ho vytiahol z B-skupiny I-divízie do Áčka. Jeho zverencom sa celkom darilo aj v príprave, zo šiestich duelov vyhrali tri, keď získali skalp tímov z KHL Dinamo Riga (3:1) a Torpedo Nižnij Novgorod (5:4), zdolali aj Maďarsko (3:1). Prehry zaznamenali s ďalším nováčikom šampionátu Talianskom (2:5), v odvete s Novgorodom (2:5) a v generálke so Slovenskom (1:6), s ktorým sa stretnú aj v košickej A-skupine.Oporou tímu by mal byť obranca Ben O’Connor. Tridsaťročný bek odohral uplynulú sezónu v drese švédskeho Leksands IF a Sheffieldu Steelers z najvyššej domácej súťaže Elite Ice Hockey League (EIHL). Z legionárov figurujú v tíme Liam Kirk z Peterborough Petes v kanadskej OHL a ďalší útočník Joseph Lewis hrá za nemecký druholigový klub ESV Kaufbeuren. Ostatní hokejisti prišli z EIHL. Prvým brankárom je Ben Bowns, ktorý by si mal deliť povinnosti so spoluhráčom z Cardiff City Thomasom Murdym."Už sa nevieme dočkať štartu na šampionáte. Duel s Nemeckom bude ťažký, no je to schodnejší súper ako napríklad Fínsko, Kanada, či USA," povedal pre TASR dvadsaťosemročný Murdy. "Náš hlavný cieľ je udržať sa v elitnej kategórii. Myslím si, že na to máme celkom dobré šance, pokiaľ budeme dodržiavať náš herný plán a poslúchať pokyny trénerov," dodal. Ani útočník Luke Ferrara sa už nevie dočkať začiatku. "Ak mám byť úprimný, všetci hráči sú už dychtiví. Je to úžasný pocit. Vieme, že musíme pozdvihnúť úroveň našej hry, videli sme to už minulý týždeň v príprave so Slovenskom. Je to výzva a my sa na ňu tešíme," povedal.Nemecko odohralo v záverečnej príprave sedem duelov s bilanciou tri výhry a štyri prehry. Dvakrát zdolalo Slovensko (2:1, 3:1), dvakrát tesne prehralo a Českom (4:5, 4:5), v dvojzápase s Rakúskom sa rozišlo zmierlivo (2:3, 5:1) a v generálke nestačilo na USA (2:5). Fínsky tréner Toni Söderholm prišiel do Košíc s tromi hráčmi z NHL, lídrom ofenzívy je kanonier Edmontonu Leon Draisaitl, v profilige pôsobia aj obranca Korbinian Holzer (Anaheim Ducks) a útočník Dominik Kahun (Chicago Blackhawks). Všetci ostatní hráči prišli z domácej súťaže. "Dávali sme si pozor, aby sme pre každého hráča našli jeho rolu v mužstve. A všetci musia spolu fungovať ako jeden tím," povedal tréner obhajcov striebra zo ZOH 2018 v Pjongčangu.Nemci si chcú v Košiciach a Bratislave najmä zaistiť priamy postup na ZOH 2022 v Pekingu. "Ambície sú jasné, vyhnúť sa kvalifikačnému turnaju na ZOH. Ak to dosiahneme, bude to veľký úspech. Môže sa to stať aj bez toho, aby sme postúpili do štvrťfinále, ale potom to nebude v našich rukách," citovala agentúra dpa prezidenta Nemeckého hokejového zväzu (DEB) Franza Reindla. V rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktorý je smerodajný pre účasť na ZOH, figurujú Nemci na ôsmom mieste. Ak sa im nepodarí dostať sa na MS medzi osmičku najlepších, postup na ZOH si zabezpečia lepším konečným umiestením ako Nóri, ktorí sú v renkingu na deviatom mieste.