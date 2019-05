MS 2019: Briti sú veľkou neznámou, Šatan: Netreba ich podceniť

Na snímke zľava tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay a generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nominácia SR na tréningový kemp v Poprade a prípravné zápasy proti Veľkej Británii (4. mája v Poprade) a Nórsku (7. mája v Michalovciach):

Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio, Fín, Marek Čiliak (Kometa Brno/ČR), Patrik Rybár (Grand Rapids Griffins/AHL, USA)



Obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva, Rus./KHL), Marek Ďaloga (Mora IK, Švéd.) Martin Fehérváry (HV 71, Švéd.), Mário Grman (Slovan Bratislava, KHL), Patrik Koch (HC Košice), Christián Jaroš (Ottawa Senators/NHL, Kan.), Andrej Sekera (Edmonton Oilers/NHL, Kan.), Erik Černák (Tampa Bay Lightning/NHL, USA), Martin Marinčin (Toronto Maple Leafs/NHL, Kan.)



Útočníci: Dávid Bondra (HK Poprad), Dávid Buc (Slovan Bratislava, KHL), Adam Liška (Slovan Bratislava, KHL), Ladislav Nagy (HC Košice), Matúš Sukeľ (Slovan Bratislava, KHL), Marián Studenič (Binghamton Devils/AHL, USA), Samuel Buček (HK Nitra), Róbert Lantoši (HK Nitra), Mário Lunter (Slovan Bratislava/HC'05 Banská Bystrica), Tomáš Zigo (Banská Bystrica), Richard Pánik (Arizona Coyotes/NHL, USA), Tomáš Tatar (Montreal Canadiens/NHL, Kan.), Marko Daňo (Manitoba Moose/AHL, Kan.), Tomáš Marcinko (HC Oceláři Třinec/ČR), Libor Hudáček (Bílí Tygři Liberec/ČR)

Realizačný tím:

Generálny manažér: Miroslav Šatan, manažérka: Zuzana Chrenková, hlavný tréner: Craig Ramsay, asistenti trénera: Róbert Petrovický, Michal Handzuš, Andrej Podkonický, tréner brankárov: Ján Lašák, video analytik: Igor Andrejkovič, kondičný tréner: Róbert Béreš, lekár: Radoslav Zamborský, fyzioterapeuti: Vladimír Čavojec, Andrej Foltýn, výstrojový manažér: Rastislav Ladecký, Ľuboš Ondrejka, Juraj Stopka, média manažér: Peter Jánošík



Poprad 3. mája (TASR) - Neznámy, ale vítaný súper budú pre Slovákov hokejisti Veľkej Británie. Predposledný prípravný zápas pred majstrovstvami sveta naznačí slovenskému tímu silu nováčika A-kategórie, ktorému budú čeliť aj v košickej A-skupine.poznamenal generálny manažér Miroslav Šatan. Slovenský hokej eviduje zatiaľ dva zápasy s Veľkou Britániou, ktoré boli síce víťazné (pri skóre 14:4), no patria do dávnej histórie. V súčasnom kádri najbližšieho súpera Slovákov figurujú najmä hráči z britskej ligy. Mladík Liam Kirk pôsobil v sezóne 2018/2019 v kanadskej juniorskej súťaži (OHL), dvaja pôsobili vo Švédsku, jeden v Nemecku.Základné informácie o sobotňajšom súperovi si tréneri slovenského tímu zistili, múdrejší však budú až po samotnom stretnutí.uviedol Šatan.Slováci sa budú chcieť predviesť popradskému publiku v čo najlepšom svetle. Na papierovo slabšom súperovi by si radi vylepšili najmä streleckú chuť, keďže práve v koncovke im to v nedávnych zápasoch škrípalo.skonštatoval útočník Marko Daňo na adresu Britov, ktorí budú 18. mája šiestym a zároveň predposledným súperom Slovákov v základnej skupine.upozornil obranca Erik Černák., 16.00, Slovensko - Veľká Británia /v Poprade/, 18.00, Slovensko - Nórsko /v Michalovciach/