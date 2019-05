MS 2019: Česi myslia proti Talianom na postup, ich súper na prvý gól

Na snímke českí hokejisti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Predpokladané zostavy:

Česko: Francouz - Hronek, Kolář, Rutta, Moravčík, Gudas, Sklenička, Musil, Zámorský – Voráček, Simon, Frolík – Vrána, Faksa, Palát – Řepík, Kovář, Kubalík – H. Zohorna, T. Zohorna, Jaškin - Chytil



Taliansko: Bernard – Zanatta, Tauferer, Trivellato, Pavlu, McMonagle, Helfer, Marchetti, Hofer – Miceli, D. Kostner, Insam - de Luca, Andergassen, Gander - S. Kostner, Lambacher, Hochkofle

Bratislava 17. mája (TASR) - Motivácia hokejistov Česka a Talianska pred vzájomným súbojom na majstrovstvách sveta (v piatok od 20.15) bude výrazne odlišná. Zatiaľ čo Česi sa môžu výrazne priblížiť k postupu do štvrťfinále, Talianom pôjde nielen o prvé body na MS, ale aj o prvý gól.Česi vstúpili do bratislavskej B-skupiny cenným víťazstvom 5:2 nad Švédskom a poľahky si poradili aj s nevýraznými Nórmi 7:2. Po zápase s Ruskom (0:3) ich vo štvrtok čakal zápas s Lotyšmi. Českí tréneri ešte neplánovali do duelu s Lotyšskom nasadiť brankára Pavla Francouza, skôr s ním počítali pre ďalšie súboje.uviedol asistent trénera Robert Reichel pre idnes.cz. Na súpisku medzičasom dopísali obrancu Petra Zámorského a útočníka Radka Faksu, ktorý sa na tréningu objavil vo formácii s Jakubom Vránom a Ondřejom Palátom. Do pozície 13. útočníka sa posunul Filip Chytil.Taliani majú zatiaľ katastrofálnu bilanciu, keď v zápasoch proti Švajčiarsku (0:9), Švédsku (0:8), Lotyšsku (0:3) a Rusku (0:10) nestrelili ani jeden gól a inkasovali až 30. Nemenej než strelecká mizéria však zaujala priepustná obrana, za ktorou sa zapotili obaja brankári. Viac však Andreas Bernard, ktorý čelil proti Lotyšom až 65 strelám.povedal Bernard. V stredu brankári Talianska neboli veľkou prekážkou pre Rusov, ktorí pri výsledku 10:0 skórovali priemerne z každej štvrtej strely. Bernard prepustil v úvode 2. tretiny miesto náhradníkovi Marcovi De Filippovi.Doterajšie vzájomné zápasy boli o dominancii českého tímu. Ten zvíťazil na MS pred piatimi rokmi 2:0, Taliani však už na MS od Čechov "nakúpili" aj 0:11 (2001) či 2:9 (2000).