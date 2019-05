MS 2019: Česi proti Švédom s pokorou, ale s víťazným cieľom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Piatok 10. mája, 20.15 h



B-skupina (Bratislava)



Česko - Švédsko



Predpokladané zostavy:



Česko: Jakub Kovář - Gudas, Hronek, Zámorský, Musil, Rutta, Kolář, Sklenička, Moravčík - Voráček, Hanzl, Vrána - Frolík, T. Zohorna, Simon - Jaškin, Chytil, Palát - Řepík, Jan Kovář, Kubalík - Tomášek



Švédsko: Lundqvist - Larsson, Ekman-Larsson, Ekholm, Gustafsson, M. Pettersson, Hägg, Holm, Bengtsson - Lindholm, Nylander, Hörnqvist - Eriksson, E. Pettersson, Bratt - M. Kempe, A. Kempe, Lindblom - Rasmussen, Krüger, Lander

Bratislava 10. mája (TASR) - Bratislavská B-skupina hokejových MS ponúkne hneď na úvod zaujímavý šláger, v ktorom Česi nastúpia proti dvojnásobným obhajcom titulu Švédom. Oba tímy patria k vážnym ašpirantom na zisk medaily a do šampionátu by radi vstúpili víťazne, aby sa tak dobre naladili pred ďalšími skupinovými bojmi.Švédi majú opäť tie najvyššie ambície, na Slovensku sa predstavia so siedmimi hráčmi, ktorí vlani v Kodani pomohli vybojovať zlato. Ich súpiska je prešpikovaná hráčmi z NHL, tréner Rikard Grönborg ich má v kádri 18. Na pozvánku do reprezentácie prikývol charizmatický brankár NY Rangers Henrik Lundqvist, rešpekt vzbudzuje obrana s menami ako Adam Larsson, Oliver Ekman-Larsson, Erik Gustafsson či Mattias Ekholm, v útoku popri veteránoch Patricovi Hörnqvistovi a Louiovi Erikssonovi sa bude veľa očakávať od Williama Nylandera, Eliasa Lindholma či supertalentovaného Eliasa Petterssona.Česi by sa v Bratislave radi vrátili na medailové pozície. Spoliehajú sa na schopnosti Ondřeja Paláta, Jakuba Voráčka a jeho spoluhráča z Philadelphie, "tvrďasa" Radka Gudasa. Tréner Miloš Říha má v kádri 10 hráčov z NHL, no rysoval sa ešte príchod ďalších, v hre bol Radek Faksa z Dallasu.Jakub Vrána pôsobil vo Švédsku od 16-tich rokov, s mnohými hráčmi súpera sa pozná z SHL či NHL, kde v súčasnosti nastupuje za Washington. "Takmer proti všetkým nominovaným švédskym hokejistom som hral, majú veľmi kvalitný tím. Ale to my tiež. Je jedno, či hráme proti Švédsku alebo Taliansku. Všetkých súperov berieme s pokorou, máme k nim rešpekt, ale ideme do toho s tým, že chceme vyhrať," vyslovil sa pre iDnes.cz krídelník Capitals. "Tri korunky" sa usilujú stať po dlhom čase prvou krajinou, ktorá skompletizuje zlatý hetrik, naposledy sa do podarilo práve Česku v rokoch 1999-2001. "Viem, že sme vyhrali trikrát za sebou. Oni teraz dvakrát? Čo k tomu dodať? Good luck," dodal Vrána.Tréner ČR Miloš Říha sa cíti v Bratislave ako doma, v minulosti trénoval miestny Slovan v extralige a donedávna aj v KHL. Zimný štadión Ondreja Nepelu poznajú aj hráči, niektorým sa pri príchode do arény vynorili spomienky na MS 2011. Česi vtedy vybojovali v Bratislave bronzové medaily. Zo súčasného kádra boli v mužstve súčasný kapitán Jakub Voráček, ďalší útočník Michael Frolík a ako tretí brankár Jakub Kovář. "Samozrejme, spomienky sú stále živé," nemusel dlho loviť v pamäti Voráček. "Neskôr som v Bratislave hral s Levom Praha, človek si to vybaví v hlave. Dúfajme, že to bude tento rok rovnako úspešné ako pred ôsmimi rokmi. Vtedy Slováci odviedli skvelú prácu a my sme mali domáce publikum," povedal krídelník Philadelphie Flyers pre hokej.cz. "Bol to vtedy úspešný šampionát, vybojovali sme bronz. Dúfam, že to budeme môť tento rok napodobniť," zaželal si Frolík.Česi si zázemie na Nepelovom štadióne pochvaľujú. "Šatňa je oveľa priestrannejšia ako minulý rok, vlani v Dánsku sme nemali ani stropy, bola tam len sieť a všetko bolo počuť. Táto kabína je v pohode, nie sme v nej namačkaní," povedal Michal Řepík, ktorý dobre pozná arénu z pôsobenia v bratislavskom Slovane. Obe mužstvá sa stretli na MS aj vlani, v rámci základnej skupiny vyhrali Švédi v Kodani 3:2.