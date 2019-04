MS 2019: Fíni zatiaľ s dvomi hráčmi z NHL, v kádri aj 18-ročný Kakko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia Fínska na Carlson Hockey Games:

Brankári: Kevin Lankinen (Rockford, AHL), Eetu Laurikainen (Jyväskylä), Jussi Olkinuora (Lahti)



Obrancovia: Henri Jokiharju (Chicago Blackhawks, NHL), Niko Mikkola (San Antonio, AHL), Oliwer Kaski (Lahti), Juuso Vainio (Jyväskylä), Miika Koivisto (Dinamo Moskva, Rus./KHL), Mikko Lehtonen (HV 71 Jönköping, Švéd.), Petteri Lindbohm (Lausanne, Švaj.), Otto Leskinen (Kuopio), Tony Sund (Vaasa)



Útočníci: Juho Lammikko (Florida Panthers, NHL), Harri Pesonen (Langnau, Švaj.), Toni Rajala (Biel, Švaj.), Joonas Nättinen (Nižnekamsk, KHL), Veli-Matti Savinainen (Červená hviezda Kchun-lun, KHL), Marko Anttila, Sakari Manninen (obaja Jokerit Helsinki, KHL), Kaapo Kakko (Turku), Kristian Kuusela, Niko Ojamäki (obaja Tappara Tampere), Jere Sallinen (Örebro, Švéd.), Juhani Tyrväinen (IFK Helsinki), Arttu Ilomäki (Lukko Rauma), Arttu Ruotsalainen (Ilves Tampere), Eetu Luostarinen (Kuopio), Joel Kiviranta (Vaasa)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Helsinki 30. apríla (TASR) - Fínska hokejová reprezentácia môže na MS na Slovensku (10.-26. mája) zatiaľ počítať iba s dvomi hráčmi z NHL. Tréner Jukka Jalonen má k dispozícii obrancu Henriho Jokiharjua zo Chicaga Blackhawks a útočníka Juhu Lammikka z Floridy Panthers. Obaja však nie sú stabilnými členmi svojich profiligových tímov a polovicu sezóny strávili vo farmárskej AHL.Aj keď pre množstvo fínskych hráčov v NHL sa už klubová sezóna skončila, viacerí z nich pozvánku do národného tímu z rôznych dôvodov odmietli. Podľa denníka Iltalehti zdravotné problémy neumožnili štart v reprezentácii obrancovi Buffala Rasmusovi Ristolainenovi či kanonierovi Winnipegu Patrikovi Lainemu. Vedenie Floridy nedalo súhlas Aleksandrovi Barkovovi, v kádri "Suomi" chýba aj bek Olli Määttä z Pittsburghu. Na operáciu kolena musel mladík Jesperi Kotkaniemi z Montrealu. Čaká sa ešte na stanovisko útočníkov Mikaela Granlunda (Nashville) a Kasperiho Kapanena (Toronto) po vypadnutí ich klubov v 1. kole play off NHL.povedal Jalonen pre fínske médiá.Mužstvo, ktoré sa predstaví na nadchádzajúcom turnaji Carlson Hockey Games v Brne, je tak poskladané väčšinou z hráčov domácej Liigy a legionárov z KHL, švédskej a švajčiarskej ligy. Udalosťou bude štart najmladšieho hráča výberu - 18-ročný útočník Kaapo Kakko v januári priviedol fínsku "dvadsiatku" k titulu majstra sveta na juniorských MS a v posledných odhadoch tohtoročného draftu NHL sa doťahuje na dlho jasného favorita číslo jeden Jacka Hughesa. Fínsky výber by mali ešte posilniť hráči Kärpätu Oulu a HPK Hämeenlinna, ktorí bojujú vo finále play off najvyššej domácej súťaže.Fíni sa na MS predstavia v košickej A-skupine spoločne s Kanadou, USA, Nemeckom, domácim Slovenskom, Dánskom, Francúzskom a Veľkou Britániou.