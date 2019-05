MS 2019: Hokejistom SR v hoteli Bankov chutí, dopriali si aj steaky

Na snímke slovenskí hokejisti. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke slovenskí hokejisti. Foto: TASR/Martin Baumann

Košice 17. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti si počas MS 2019 v ich ubytovacom zariadení v hoteli Bankov najviac pochvaľujú jedlá z teľaciny. Šéfkuchár hotela Ján Matta však prezradil, že medzi obľúbenými pochúťkami sú aj bataty, hráči majú na výber aj dostatok sladkých maškŕt. Všetko je však podriadené prísnemu oku výživového špecialistu slovenskej výpravy Róberta Béreša.Zamestnanci hotela sa snažia urobiť pre pohodu a komfort slovenských hráčov maximum. Výber denných jedál sa líši od toho, či vtedy majú Slováci zápas alebo nie. "Striktné pravidlá výživového poradcu hokejového tímu nás často držia v úzkych mantineloch pri výbere jedál. Najmä počas zápasových dní je denný harmonogram stravy zameraný na ľahké a dobre stráviteľné jedlá na báze zeleniny a šalátov, obsahujúce dostatok vlákniny a bielkovín, bez nadbytočného obsahu tukov. Počas týchto dní sa musíme vyhýbať najmä ovociu a zelenine, ktoré spôsobujú nadmernú plynatosť, ako sú strukoviny, uhorky či paprika. Na jedálnom lístku sú najmä jedlá z hydiny, kuracie a morčacie, buď na prírodno, alebo pripravené na grile. Zelenú majú ryby. Podávame lososa, zubáča či tresku. Príloh je tiež neúrekom, najmä však dusená ryža, grilovaná zelenina, cestoviny a množstvo zeleninových šalátov. Prekvapilo nás, v akom množstve naši hokejisti konzumujú bataty. Tieto sladké stredoamerické zemiaky u nás nie sú v obľube tak, ako klasické zemiaky. No slovenskí reprezentanti dokazujú, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Konzumujú ich desiatky kilogramov denne." prezradil Matta.Strava je teda bohatá, zdravá a hráči sami vedia, čo ich organizmus potrebuje. "Počas zápasových dní sú všetci veľmi disciplinovaní. Sami si preto často vypýtajú predzápasový snack vo forme cereálnej kaše, buď ovsenej, alebo pohánkovej, majú k dispozícii aj ovocný bar, kde si sami namixujú rôzne ovocné či zeleninové smoothies podľa vlastnej ľubovôle počas celého dňa. Sacharidy, ktorým sa bežne pri diétach človek musí vyhýbať, sú pri extrémnej športovej záťaži povolené, preto ani sladké muffiny, ovocné piškótové rolády či palacinky nemôžeme v ich prípade nazvať prehreškom. Chlapci jedia naozaj v rozumnej miere, ale často. Niekedy máme pocit, že jedia celý deň kontinuálne. Raňajky prechádzajú do obeda a ten zas do olovrantu. Vždy potrebujú, aby mali do čoho zobnúť," dodáva šéfkuchár.K personálu kuchyne sa zatiaľ žiadne reklamácie nedostali, hráči sú teda so stravou spokojní. "Predpokladáme, že sa nám darí napĺňať ich očakávania k spokojnosti. Snažíme sa občas aj o spestrenie ich 'diétneho režimu', vždy samozrejme so súhlasom výživového poradcu a v dňoch, keď nemajú zápasy. Pochutnali si u nás už na kvalitných steakoch, tradičných španielskych vtáčikoch alebo na znojemskej roštenke. Obľúbená je aj teľacina. V posledných rokoch staviame náš jedálny lístok na tradičnej slovenskej kuchyni v modernejšom šate. Mám pocit, že sme sa opäť ocitli v období renesancie tradičných slovenských jedál našich babičiek. Samozrejme, snažíme sa ich servírovať trochu inak. Moderne a štýlovo. V Hoteli Bankov pracujem päť rokov a skúsenosti som nazbieral v Rakúsku, Nemecku, či Taliansku. Môžem teda potvrdiť, že tento trend funguje aj v týchto krajinách. Preto sme aj my vykročili na cestu tradície," dodal na záver Matta.