MS 2019: Popradčania veria, že aj na domácich MS si zahrajú v útoku

Na snímke slovenská striedačka, v pozadí vpravo tréner Craig Ramsey, v popredí zľava Dávid Bondra, Patrik Svitana, Lukáš Cingeľ, Dávid Buc, Tomáš Jurčo, Dominik Graňák počas zápasu v základnej A-skupine Rusko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 14. mája 2018 v Kodani. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Piešťany 9. apríla (TASR) - Patrili medzi najpríjemnejšie prekvapenie uplynulých majstrovstiev sveta v Dánsku a po roku sa opäť stretli spolu v slovenskej hokejovej reprezentácii. Patrik Svitana a Dávidovia Buc a Bondra sa prišli aj teraz pobiť o účasť na domácom šampionáte a najradšej by si zahrali opäť v jednej lajne.Vlani ešte čisto popradský útok išiel pôvodne do záverečnej prípravy len vyskúšať svoje šance, no trojica predvádzala počas celého obdobia veľmi dobré výkony a tak si nakoniec spolu zahrala aj v Kodani. Generálny manažér Miroslav Šatan vtedy označil Popradčanov za druhý najlepší slovenský útok na šampionáte. Po MS opustilBuc, ktorý si podelil sezónu v službách Banskej Bystrice a Slovana Bratislava v KHL. Keďže sa mu skončila ako prvému, k národnému tímu sa pridal už pred týždňom. Na pondelňajšom zraze sa k nemu pridali už aj obaja "parťáci"uviedol Buc.Svitana s Bondrom zostali v Poprade a dotiahli to s ním až do semifinále Kaufland play off Tipsport Ligy. V ňom tuho bojovali s úradujúcimi majstrami z Banskej Bystrice, no nakoniec im podľahli 2:4 na zápasy.povzdychol si s 24 gólmi najlepší strelec tímu Bondra. Jeho kolega z útoku a najproduktívnejší Popradčan (21+39) v sezóne Svitana už klubový ročník nerieši.povedal.Tridsaťročný krídelník má teraz pred sebou jasný cieľ, vlani premiérovo ochutnal atmosféru svetového šampionátu, o to viac má apetít na ten domáci.uviedol.Rovnako to vníma aj Bondra. "Vždy bol pre mňa sen hrať za Slovensko. Minulý rok som to vôbec nečakal a som veľmi rád, že som dostal takúto šancu aj teraz. Je to pre mňa veľká česť a dám do toho 100 percent. Nikto nemá miesto isté a treba o neho bojovať. Uvidíme, či budeme hrať opäť v jednom útoku, ale sme veľmi radi, že sme sa tu stretli. Vlani sa nám hralo veľmi dobre," dodal.