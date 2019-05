MS 2019: Slováci sú už v Košiciach, generálka s Nórskom určí nomináciu

Na snímke sprava hráč Slovenska Marko Daňo, hráč Veľkej Británie David Phillips a hráč Slovenska Tomáš Marcinko v prípravnom zápase pred hokejovými MS 2019 Slovensko - Veľká Británia v Poprade 4. mája 2019. Foto: FOTO TASR – Oliver Ondráš Foto: FOTO TASR – Oliver Ondráš

Nominácia SR na prípravný zápas proti Nórsku (7. mája v Michalovciach):

Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio, Fín, Marek Čiliak (Kometa Brno/ČR), Patrik Rybár (Grand Rapids Griffins/AHL, USA)



Obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva, Rus./KHL), Marek Ďaloga (Mora IK, Švéd.) Martin Fehérváry (HV 71, Švéd.), Mário Grman (Slovan Bratislava, KHL), Patrik Koch (HC Košice), Christián Jaroš (Ottawa Senators/NHL, Kan.), Andrej Sekera (Edmonton Oilers/NHL, Kan.), Erik Černák (Tampa Bay Lightning/NHL, USA), Martin Marinčin (Toronto Maple Leafs/NHL, Kan.)



Útočníci: Dávid Bondra (HK Poprad), Dávid Buc (Slovan Bratislava, KHL), Adam Liška (Slovan Bratislava, KHL), Ladislav Nagy (HC Košice), Matúš Sukeľ (Slovan Bratislava, KHL), Marián Studenič (Binghamton Devils/AHL, USA), Samuel Buček (HK Nitra), Róbert Lantoši (HK Nitra), Mário Lunter (Slovan Bratislava/HC'05 Banská Bystrica), Tomáš Zigo (Banská Bystrica), Richard Pánik (Arizona Coyotes/NHL, USA), Tomáš Tatar (Montreal Canadiens/NHL, Kan.), Marko Daňo (Manitoba Moose/AHL, Kan.), Tomáš Marcinko (HC Oceláři Třinec/ČR), Libor Hudáček (Bílí Tygři Liberec/ČR), Michal Krištof (Kärpät Oulu/Fín.)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 6. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti sa sobotňajším víťazstvom 6:1 nad Veľkou Britániou dobre naladili a v zlepšenej streleckej forme by radi pokračovali aj v záverečnom prípravnom zápase. Odohrajú ho v utorok od 18.00 h v Michalovciach proti Nórsku. Po ňom bude známa záverečná nominácia slovenského tímu na domáci šampionát (10.-26. mája).Zverenci Craiga Ramsayho podali proti Britom sebavedomý výkon, ktorý dokumentovali hernou prevahou i gólovými príspevkami všetkých štyroch formácií. Výkon, akým by sa radi prezentovali aj počas svetového šampionátu, by radi zopakovali aj v generálke proti Nórom.uviedol útočník Róbert Lantoši. Po dni voľna sa reprezentanti budú od pondelka pripravovať v Košiciach, ktoré budú ich dočasným domovom až do konca základnej A-skupiny. Pre slovenský tím je Nórsko známejší súper než bola Veľká Británia. Rovnako ako Slováci, aj severania sa počas prípravného obdobia trápili v koncovke a väčší počet gólov nastrieľali až v predošlom prípravnom zápase proti Dánsku (4:3 po predĺž.). Predtým strelili v šiestich zápasoch iba dva góly.poznamenal útočník Matúš Sukeľ, ktorý rovnako ako Lantoši gólovo prispel k výhre nad Britmi.V zápase s Nórskom by mal byť k dispozícii aj brankár Patrik Rybár, ktorému príchod do reprezentačného tímu skomplikovalo meškanie batožiny. Hlavnou témou zápasu bude záverečná nominácia na MS, ktorú by mali generálny manažér Miroslav Šatan a tréner Craig Ramsay oznámiť po zápase. Brankárska trojica Čiliak, Rybár, Godla sa najväčšou pravdepodobnosťou nezmení. Jeden škrt možno očakávať v defenzíve, keďže Šatan už avizoval, že na šampionátovú súpisku bude zrejme napísaných 8 obrancov, čo je o jedného viac než majú tréneri momentálne k dispozícii. Väčšie zmeny sa budú očakávať v útoku. V kádri je pred Nórskom 16 útočníkov, ku ktorým ešte pribudne Michal Krištof z fínskej ligy. V ofenzíve sa tak dajú očakávať dve mená, s ktorými sa Ramsay a Šatan rozlúčia pár dní pred MS.konštatoval Sukeľ.Utorok, 7. mája, 18.00, Slovensko - Nórsko /v Michalovciach/