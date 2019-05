MS 2019: Slováci už s imperatívom, Francúzi o prvé víťazstvo

Na snímke smutní slovenskí hokejisti po prehre 2:3 s Nemeckom v zápase základnej A-skupiny Nemecko - Slovensko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 15. mája 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Predpokladané zostavy:

Francúzsko: Hardy - Chakiachvili, Thiry, Gallet, Hecquefeuille, Dame-Malka, Manavian, Janil - Perret, Ritz, Valier - Bozon, Claireaux, Fleury - Y. Treille, Texier, Rech - Leclerc, Guttig, Bertrand



Slovensko: Rybár - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Fehérváry, Koch, Čajkovský - Pánik, Krištof, Tatar - Studenič, Sukeľ, Nagy - Lantoši, Hudáček, Daňo - Liška, Buc, Lunter

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 17. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti sa dostali do situácie, v ktorej už v záujme postupu do štvrťfinále domácich majstrovstiev sveta musia zvíťaziť. Po troch prehrách za sebou majú iba 3 body za víťazstvo nad USA a v piatkovom zápase proti Francúzsku (16.15) si už štvrtý neúspech nemôžu dovoliť.Slovenských hokejistov mrzia všetky tri prehry, najviac však stredajšia s Nemeckom 2:3. O tesné víťazstvo aj bod za remízu v riadnom hracom čase prišli v závere a všetky body získali Nemci.povedal útočník Adam Liška.Hráči si po zápase s Nemeckom uvedomovali, že ďalšie zaváhania sú už neprípustné a znamenali by definitívnu stopku štvrťfinálovým nádejam.uviedol kapitán Andrej Sekera.Slovensko má s Francúzskom dlhodobo pozitívnu bilanciu, ale súčasť histórie vzájomných zápasov na MS je aj prehra 3:5 z roku 2014. Mužstvá odohrali 32 vzájomných zápasov, z ktorých Slováci vyhrali 23 a Francúzi 6. Predchádzajúca vzájomná konfrontácia je z MS 2018 v Dánsku, Slováci v nej uspeli 3:1.zložil poklonu francúzsky obranca Olivier Dame-Malka, ktorý verí, že by jeho tím mohol zaskočiť domácich.Francúzi majú na konte iba bod za prehru s Dánskom po predĺžení. S USA prehrali 1:7, Nemcom podľahli 1:4.dodal obranca, ktorý má v pestrom hokejovom životopise uvedenú aj zastávku v Banskej Bystrici. V úvode sezóny 2017/2018 odohral za13 zápasov (0+3):