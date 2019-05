MS 2019: Švajčiari zatiaľ plnia cieľ, aj s Rakúskom chcú tri body

Na snímke vpravo Kevin Fiala (Švajčiarsko) strieľa prvý gól v zápase základnej B-skupiny Švajčiarsko - Taliansko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave 11. mája 2019. Vľavo brankár Talianska Andreas Bernard. Foto: TASR Foto: TASR

predpokladané zostavy:

Švajčiarsko: Berra – Josi, Weber, J. Moser, Diaz, Genazzi, Loeffel, Frick, Fora – Fiala, Hischier, Praplan – S. Moser, Haas, Ambühl – Hofmann, Kurashev, Martschini – Scherwey, Bertschy, Rod



Rakúsko: Starkbaum - Pallestrang, Heinrich, Schumnig, Unterweger, Peter, Schlacher, Wolf, Strong – M. Raffl, Herburger, Schneider – Ganahl, Komarek, T. Raffl – Hofer, Hundertpfund, Zwerger – Haudum, Rauchenwald, Obri

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. mája (TASR) - Po dvoch triumfoch na MS v hokeji v Bratislave sa Švajčiari hotujú aj na ďalší. Helvétom vyšiel vstup do šampionátu na výbornú a po troch hracích dňoch vedú tabuľku A-skupiny. Veľkým favoritom sú aj v súboji proti Rakúsku, ktorý je na programe v utorok 14. mája o 20.15 h.Švajčiari vstúpili do turnaja vysokým triumfom 9:0 nad Talianskom. Dôležitý, no z hľadiska postupu do štvrťfinále kľúčový zápas, na nich čakal v nedeľu. S Lotyšmi duel zvládli a zvíťazili 3:1.povedal pre iihf.com útočník Gaetan Haas. Helvéti si týmto triumfom pootvorili dvere do štvrťfinále a po dni oddychu sú pripravení zvýšiť bodové konto v tabuľke A-skupiny. Proti Rakúsku sú totiž favoriti.Švajčiari majú na tohtoročných MS vo svojom kádri niekoľko skvelých individualít. Vyčnieva najmä útočník Nico Hischier, jednotka vstupného draftu zámorskej hokejovej NHL spred dvoch rokov, ktorý oblieka dres New Jersey Devils. Dvadsaťročný center skóroval v oboch zápasoch a tréner Patrick Fischer sa na jeho schopnosti bude spoliehať aj proti Rakúšanom. Okrem Hischiera púta pozornosť aj obranca Nashvillu Predators a zároveň kapitán mužstva Roman Josi. Najväčšou hviezdou Rakúska je nepochybne krídelník Philadelphie Flyers Michael Raffl.Hokejisti Rakúska majú na konte dve prehry. S Lotyšmi 2:5 a s Ruskom 0:5. Ich tréner Roger Bader hľadal pozitíva najmä po zápase so "zbornou":povedal pre portál eishockey.at. Do zápasu so Švajčiarskom už môže zasiahnuť obranca Patrick Peter. Ten chýbal v druhom stretnutí v zostave, pretože si odpykával dištanc za zákrok na Robertsa Bukartsa v sobotňajšom súboji s Lotyšskom. V pondelok ráno absolvovali Rakúšania krátky tréning, po ktorom sa hráči mohli tešiť na voľné popoludnie.