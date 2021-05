MS 2021: Slováci prileteli do Rigy, čakajú ich testy i karanténa

Slovenskí hokejisti v nedeľu predpoludním prileteli do Rigy, dejiska majstrovstiev sveta. Po príchode do hotela čaká 44-člennú výpravu testovanie na koronavírus a päťdňová karanténa. Ak budú opakované testy negatívne, po dvoch dňoch môžu Slováci začať trénovať. Do uplynutia päťdňového intervalu však nesmú prísť do kontaktu s inými ľuďmi.





Do dejiska tohtoročného šampionátu elitnej kategórie odletela historicky najmladšia slovenská hráčska výprava. Vekový priemer 28-členného mužstva je 24,75 rokov, čo je o štvrť roka menej, ako mal dosiaľ najmladší slovenský tím na MS 2001. Až 13 z 28 hráčov zažije premiérovo atmosféru majstrovstiev sveta, ktoré štartujú v piatok 21. mája. "Tím vyzerá dobre. Sme tu mladí chalani, zväčša sa poznáme. S viacerými z mládežníckych reprezentácií. Mám z toho dobrý pocit," povedal pre hockeyslovakia.sk Pavol Skalický.Jedným z ťahúňov tímu by mal byť aj Marián Studenič, ktorý tento rok debutoval v NHL, svoju úlohu si uvedmouje, ale udržuje si nadhľad: "Nehádžem na seba nejaký veľký tlak. Odohral som pár zápasov v NHL, po ktorých mi spadol kameň zo srdca, že mám to za sebou a nikto mi nikdy nemôže povedať, že som to nedokázal. Dostal som novú motiváciu. Upokojil som sa, splnil si prvý cieľ a teraz mám pred sebou ďalší. Som pripravený zobrať na seba zodpovednosť aj na majstrovstvách sveta. Pripravený budem v hocijakej situácii, keď mi tréner povie, aby som šiel na ľad."Slováci sa v otvárací deň v rámci bojov v A-skupine stretnú od 19.15 SELČ s Bielorusmi. Nasledovať budú duely proti Veľkej Británii, Rusku, Švajčiarsku, Dánsku, Švédsku a na záver skupiny 1. júna proti Česku. Do play-off postúpia najlepšie štyri tímy z oboch skupín. Z elitnej kategórie tento rok nikto nevypadne, keďže pre pandémiu koronavírusu sa nižšie skupiny a divízie MS neodohrali.

Program SR v základnej A-skupine MS 2021:



piatok 21. mája o 19.15: Bielorusko – SR



nedeľa 23. mája o 11.15: Veľká Británia – SR



pondelok 24. mája o 15.15: SR – Rusko



štvrtok 27. mája o 15.15: Švajčiarsko – SR



sobota 29. mája o 19.15: SR – Dánsko



nedeľa 30. mája o 19.15: Švédsko - SR



utorok 1. júna o 15.15: SR – Česko