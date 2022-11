MS 2022: Haaland, Salah, či Ibra - hviezdy, ktoré prišli o šampionát

Svetový šampionát v Katare bude prehliadkou výnimočných futbalových osobností, no plejáda hviezd sa na turnaji z rôznych dôvodov neobjaví. Erling Haaland, Mohamed Salah, či Zlatan Ibrahimovič budú môcť po neúspechu v kvalifikácii majstrovstvá sveta sledovať iba ako diváci, ďalších hráčov nepustili do hry zranenia, alebo sa nezmestili do záverečnej nominácie.





Top absencie na futbalových MS 2022 v Katare:

Dvadsaťdvaročný Haaland má za sebou fenomenálny štart do svojej prvej sezóny v anglickej Premier League, v drese Manchestru City nastrieľal v 13 dueloch až 18 gólov, no s Nórskom sa nedokázal prebojovať do Kataru. V kvalifikácii skončil jeho tím v G-skupine až za Holandskom a Tureckom na tretej priečke. Na MS preto chýba aj jeho krajan Martin Odegaard, kapitán a špílmacher londýnskeho Arsenalu, lídra tabuľky. Kvalifikáciu nezvládol ani Egypt s liverpoolským kanonierom Salahom. Vo finálovej fáze africkej vetvy vypadol so Senegalom. Barážový dvojzápas musel v odvete rozhodnúť až rozstrel a v ňom Salah zlyhal, keď ho najskôr "oslepovali" domáci fanúšikovia lasermi a potom poslal svoj pokus nad brvno. Rozhodujúci pokus za Senegal premenil, rovnako ako vo finále Afrického pohára národov, Sadio Mane. Aj jeho štart v Katare je však naďalej otázny. Tridsaťročný útočník Bayernu Mníchov si zranil lýtkovú kosť v bundesligovom zápase proti Werderu Brémy iba 13 dní pred úvodným zápasom Senegalu na MS proti Holandsku. Figuruje síce v kádri, ale úvod šampionátu nestihne.Tretiu účasť na MS nepridá Ibrahimovič, švédsky národný tím v kádri s útočníkom milánskeho AC vypadol vo finále baráže s Poľskom (0:2). Štyridsaťjedenročný "Ibra" tak prišiel asi o svoju poslednú šancu zahrať si na svetovom šampionáte. Reprezentačnú kapitolu pritom pôvodne uzavrel už po EURO 2016, ale po piatich rokoch sa do národného tímu vlani vrátil. Na nevydarenú kvalifikáciu doplatil aj v skvelej fazóne hrajúci útočník Victor Osimhen z Neapolu. S Nigériou neuspel v africkej baráži, v dvojzápase si postup vybojovala Ghana. Lídra talianskej ligy Neapol, ktorý momentálne mnohí pasujú za tím s najlepšou formou spomedzi všetkých európskych klubov, nebudú v Katare zastupovať ani gruzínsky krídelník Chviča Kvaracchelia, či takmer nenahraditeľný dispečer Stanislav Lobotka. Slováci skončili v kvalifikačnej H-skupine na nepostupovej tretej pozícii, v Katare tak bude chýbať aj obranca Milan Škriniar z milánskeho Interu. Z Interu necestoval do Kataru ani útočník Edin Džeko, keďže Bosna a Hercegovina obsadila v kvalifikácii až štvrtú pozíciu vo svojej skupine. Na šampionát sa po vyradení Česka v baráži nepozrú defenzívny stredopoliar West Hamu Tomáš Souček a útočník Patrik Schick z Bayeru Leverkusen, na neúčasť Alžírska doplatil Rijad Mahrez z Manchestru City a na neúspech Paraguaja zasa osemgólový ofenzívny stredopoliar Newcastlu v tejto sezóne Miguel Almiron.Majster sveta z roku 2010 a dvojnásobný európsky šampión Sergio Ramos sa nezmestil do nominácie Španielska. Skúseného 36-ročného obrancu a domáceho rekordéra v počte štartov za reprezentáciu (180) vynechal tréner Luis Enrique napriek tomu, že pravidelne figuruje v zostave Paríža St. Germain. O tri roky mladší Mats Hummels z Borussie Dortmund nedostal pozvánku od kouča Nemcov Hansiho Flicka. Pred svetovým šampiónom z roku 2014 dostal prednosť 20-ročný obranca Armel Bella-Kotchap zo Southamptonu. Do nemeckej nominácie sa nedostal ani Robin Gosens z milánskeho Interu a ďalší šampionát musí pre zranenie vynechať "smoliar" Marco Reus. Kapitán Dortmundu sa nestihol dať stopercentne do poriadku po septembrovom zranení členka. Pre rovnaké problémy nemohol štartovať ani na MS 2014 a zranenie slabín ho vyradilo z účasti na ME 2016. Nezúčastnil sa ani na vlaňajších ME pre únavu z náročnej sezóny.Anthony Martial z Manchestru United doplatil na zranenia i pokles formy a chýba v nominácii Francúzska, medzi brankárov Španielska sa nezmestil jeho tímový kolega David de Gea. Komplexný ofenzívny hráč Roberto Firmino z FC Liverpool má síce v tejto sezóne v Premier League bilanciu 7+3 v 13 dueloch, no v silnej konkurencii brazílskych útočníkov to na nomináciu nestačilo. Na šampionát nejde ani jeho klubový spoluhráč Thiago Alcantara, v španielskej zálohe sa pre neho miesto nenašlo. Francúzi nechali doma aj ľavého obrancu Realu Madrid Ferlanda Mendyho.V nominácii Francúzska chýbajú pre zranenia Paul Pogba i N'Golo Kante. Pogba sa nestihol zotaviť po operácii kolena, za Juventus Turín nehral od júlovej prípravy a po návrate do tréningu ho pribrzdili aj problémy so stehnom. Kanteho z Chelsea vyradil zadný stehenný sval, na trávnikoch chýba od augusta. Smoliarom je útočník Christopher Nkunku, najlepší strelec prebiehajúcej bundesligovej sezóny sa zranil na tréningu Francúzov deň pred odletom do Kataru. Na nahustený program v európskych ligových súťažiach pred MS doplatil okrem iných aj Portugalčan Diogo Jota z FC Liverpool, ktorý si zranil lýtko v polovici októbra v dueli so City, mimo šampionátu je aj jeho krajan Pedro Neto z Wolverhamptonu (členok). Anglický pravý obranca Reece James necestuje do Kataru pre zranenie kolena, ktoré utrpel v októbrovom zápase s AC Miláno v Lige majstrov. Giovani Lo Celso, jeden kľúčových hráčov Argentíny pri vlaňajšom triumfe na Copa America, sa zranil začiatkom novembra a musel ísť na operáciu. V nemeckom výbere chýba útočník Timo Werner, vyradilo ho zranenie členka z novembrového zápasu Lipska proti Šachtaru Doneck v Lige majstrov.Medzi ďalšie absentujúce hviezdy na MS v Katare patria napríklad krídelník Liverpoolu Luis Diaz, pretože Kolumbia skončila v juhaomerickej kvalifikácii až šiesta (mimo tak sú i James Rodriguez a Juan Cuadrado), či obranca Realu Madrid David Alaba, ktorého Rakúsko podľahlo v semifinále európskej baráže Walesu. Brankár PSG Gianluigi Donnarumma, hviezda vlaňajších ME, vynechá šampionát po ďalšom senzačnom zlyhaní Talianska v kvalifikácii, úradujúcich európskych šampiónov vyradilo v baráži Severné Macedónsko. V Katare preto budú chýbať aj jeho krajania, stredopoliari Marco Verratti (rovnako PSG) a Jorginho (FC Chelsea).





Erling Haaland (Nórsko/Manchester City) - nekvalifikoval sa

Mohamed Salah (Egypt/FC Liverpol) - nekvalifikoval sa

Zlatan Ibrahimovič (Švédsko/AC Miláno) - nekvalifikoval sa

Luis Diaz (Kolumbia/FC Liverpool) - nekvalifikoval sa

Gianluigi Donnarumma (Taliansko/PSG) - nekvalifikoval sa

Marco Verratti (Taliansko/PSG) - nekvalifikoval sa

Jorginho (Taliansko/Chelsea Londýn) - nekvalifikoval sa

Victor Osimhen (Nigéria/SSC Neapol) - nekvalifikoval sa

Rijad Mahrez (Alžírsko/Manchester City) - nekvalifikoval sa

Edin Džeko (Bosna a Herceg./Inter Miláno) - nekvalifikoval sa

David Alaba (Rakúsko/Real Madrid) - nekvalifikoval sa

Paul Pogba (Francúzsko/Juventus Turín) - zranenie

N'Golo Kante (Francúzsko/Chelsea Londýn) - zranenie

Marco Reus (Nemecko/Bor. Dortmund) - zranenie

Reece James (Anglicko/Chelsea Londýn) - zranenie

Giovani Lo Celso (Argentína/Villarreal) - zranenie

Diogo Jota (Portugalsko/FC Liverpool) - zranenie

Timo Werner (Nemecko/RB Lipsko) - zranenie

Christopher Nkunku (Francúzsko/RB Lipsko) - zranenie

Roberto Firmino (Brazília/FC Liverpool) - chýba v nominácii

Sergio Ramos (Španielsko/PSG) - chýba v nominácii

Thiago Alcantara (Španielsko/FC Liverpool) - chýba v nominácii

Mats Hummels (Nemecko/Bor. Dortmund) - chýba v nominácii

Anthony Martial (Francúzsko/Manchester Utd) - chýba v nominácii

Ferland Mendy (Francúzsko/Real Madrid) - chýba v nominácii