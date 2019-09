MS: Austrálčan Dennis obhájil titul v časovke

Austrálsky cyklista Rohan Denis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS v cestnej cyklistike

Časovka jednotlivcov (Northallerton - Harrogate, 54 km): 1. Rohann Dennis (Austr.) 1:05,O5 hod, 2. Remco Evenepoel (Bel) +1:09 min, 3. Filippo Ganna (Tal.) +1:55, 4. Patrick Bevin (Austr.) +1:57, 5. Alex Dowsett (V. Brit.) +2:02, 6. Lawson Craddock (USA) +2:07, 7. Tanel Kangert (Est.) +2:08, 8. Nelson Oliveira (Port.) 2:10, 9. Tony Martin (Nem.) +2:27, 10. Stephan Küng (Švajč.) +2:47,... 46. Ján Andrej Cully (SR) +11:54

Harrogate 25. septembra (TASR) - Austrálsky cyklista Rohan Dennis obhájil v britskom meste Harrogate titul majstra sveta v časovke. Rovnako ako pred rokom na šampionáte v Innsbrucku triumfoval dominantným spôsobom. Druhý skončil s odstupom 1:09 min Belgičan Remco Evenepoel, bronz získal Talian Filippo Ganna (+1:55).Šampionátová časovka mala dĺžku 54 km, viedla z Northallertonu do Harrogate a mala prevýšenie 684 metrov. Na rozdiel od utorkovej rovnakej disciplíny žien sa išla po suchej vozovke. Napriek tomu sa viacerí pretekári nevyhli pádom, na zemi skončili z favorizovaných cyklistov Belgičania Yves Lampaert či Victor Campaenerts.Za očakávaniami výrazne zaostal čerstvý víťaz Vuelty Slovinec Primož Roglič, ktorý obsadil 13. miesto s odstupom vyše 13 minút. Po páde na Vuelte sa do najlepšej formy nedostal štvornásobný majster sveta Tony Martin z Nemecka, ktorý obsadil siedme miesto. Slovák Ján Andrej Cully skončil na 46. priečke s odstupom 11:54 min.Zlatému Dennisovi neuškodila ani dlhšia súťažná prestávka. Na významnejších pretekoch neštartoval od Tour de France. Tú predčasne opustil po konflikte so svojim tímom Bahrajn-Merida. "Príprava nebola ideálna. Skôr som sa snažil pripraviť po mentálnej stránke. Išiel som podobne ako pred rokom, vedel som, že je to dobrý plán. V kopcoch som sa snažil ísť trochu s rezervou. Podal som perfektný výkon. Po Tour de France som počul na moju osobu veľa kritiky, triumf je pre mňa veľkým zadosťučinením," tešil sa pri mikrofóne Eurosportu Dennis.