MS: Bežcovi Ortegovi a kladivárovi Nowickému dodatočne udelili bronz

Poľský kladivár Wojciech Nowicki (tretí zľava) získal bronzovú medailu na atletických MS v Dauhe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dauha 3. októbra (TASR) - Poľský kladivár Wojciech Nowicki a španielsky prekážkar na 110 m Orlando Ortega si vo štvrtok na atletických MS v Dauhe prevzali bronzové medaily, hoci pôvodne figurovali mimo stupňa víťazov vo svojich disciplínach.Bronz v kladive podľa pôvodných výsledkov získal v stredu iba Maďar Bence Halász. Ten pri prvom hode predviedol svoj najlepší pokus 78,18 m, no tesne prešľapol, čo si nevšimol rozhodca a zdvihol bielu zástavku. Rozhodcovský panel prišiel na chybu, no rozhodol sa Maďara vo výsledkovej listine ponechať. Po proteste poľskej výpravy dostal druhý bronz aj pôvodne štvrtý Poliak, hoci oficiálne slabším výkonom 77,69.zverejnila jury Medzinárodnej asociácie atletických federácii (IAAF) vo svojom oficiálnom vyhlásení.Ortega v stredu večer preťal cieľovú čiaru ako piaty v čase 13,30 s. Lenže tesne pred cieľom, v čase keď bežal na tretej pozícii, mu spadol do dráhy Jamajčan Omar McLeod. Aj on uspel s protestom a pridelili mu bronzovú medailu.