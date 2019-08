MS: Definícia antisemitizmu je dostatočne zabezpečená v legislatíve

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. augusta (TASR) – Pokrytie definície antisemitizmu podľa Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (IHRA) je dostatočne zabezpečené v slovenskej legislatíve. Vyplýva to z materiálu, ktorý vláda vzala na stredajšom rokovaní na vedomie.Podľa analýzy ministerstva spravodlivosti by bolo zapracovanie samotného znenia definície antisemitizmu problematické z dôvodu, že trestné právouvádza sa v materiáli rezortu spravodlivosti. Definícia taktiež používa podľa ministerstva pre trestné právo príliš neurčité pojmy ako „isté vnímanie“, či „Podľa rezortu spravodlivosti by bolo možné zavedenie definície osobitným, deklaratórnym zákonom, avšak takýto zákon by na vyšetrovanie a stíhanie trestných činov extrémizmu nemal vplyv. Ministerstvo preto odporúča, aby bola definícia využívaná najmä na vzdelávanie.Definícia antisemitizmu je podľa IHRA nasledovná: