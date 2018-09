MS juniorov v zápasení: Molnárová vypadla vo štvrťfinále

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MSJ v Trnave



juniorky:



do 72 kg



osemfinále: Zsuzsanna MOLNÁROVÁ (SR) - Alyvia Nicole Fiskeová (USA) 4:0

štvrťfinále: MOLNÁROVÁ - Anastasija Zimiankovová (Biel.) 2:8



do 62 kg:



Kristína OROSZOVÁ (SR) - Radhika Radhikaová (India) 0:4L



do 53 kg:



Nina KOLLÁROVÁ (SR) - Alisha Sue Howková (USA) 0:2L

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 19. septembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v zápasení Zsuzsanna Molnárová sa na juniorských majstrovstvách sveta v Trnave prebojovala v kategórii do 72 kg do štvrťfinále, kde ale nestačila na Bielorusku Anastasiju Zimiankovovú po výsledku 2:8. Predtým si v osemfinále poradila s Američankou Alyviou Nicole Fiskeovou 4:0.Kristína Oroszová skončila v kategórii do 62 kg na žinenkách v Mestskej športovej hale už v osemfinále po prehre s Radhikou Radhikaovou z Indie 0:4 na lopatky. V rovnakej fáze neuspela ani Nina Kollárová v kategórii do 53 kg, Alishi Sue Howkovej z USA podľahla na lopatky 0:2.