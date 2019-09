MS v basketbale: Česi oslavujú historickú výhru v ére samostatnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Palkovič Foto: TASR Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šanghaj 3. septembra (TASR) - Basketbalisti Českej republiky sa v utorok dočkali historického víťazstva v ére samostatnosti na majstrovstvách sveta. Japoncov zdolali 89:76 a uchovali si šancu na postup z E-skupiny. V poslednom stretnutí potrebujú zdolať Turkov, ktorých pozícia mohla byť oveľa lepšia, no po obrovskej dráme napokon podľahli USA 92:93 po predĺžení.Jediný český hráč z NBA Tomáš Satoranský tentoraz nebol najlepším strelcom svojho mužstva, no nebol ďaleko od triple double, keď zaznamenal 15 bodov, 7 asistencií a 6 doskokov. Bodovo potiahli Čechov krídelník Nymburku Jaromír Bohačík a naturalizovaný Američan Blake Schilb, obaja dali po 22 bodov.povedal od budúcej sezóny hráč Chicaga Bulls do mikrofónu ČT:Úspech českej reprezentácie potešil aj trénera Ronena Ginzburga.povedal podľa idnes.cz izraelský kouč. Duel je na programe vo štvrtok o 10.30 SELČ.