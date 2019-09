MS v basketbale: Španieli do finále, Austráliu zdolali po predĺženiach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Semifinále:



Španielsko - Austrália 95:88 po predĺžení (80:80, 71:71, 32:37)

najviac bodov: M. Gasol 33, Rubio 19 (12 asistencií), Llull 17 - Mills 34, Kay 16 (11 doskokov), Bogut 12

TASR

Peking 13. septembra (TASR) - Basketbalisti Španielska postúpili po veľkej dráme do finále majstrovstiev sveta v Číne, Austráliu zdolali 95:88 po dvojnásobnom predĺžení. Španieli budú môcť získať na podujatí druhé zlato, titul získali aj na MS 2006 v Japonsku.Austrálčania boli v riadnom hracom čase bližšie k víťazstvu. Viedli celý druhý polčas a až 8,7 sekundy pred koncom Marc Gasol po trestných hodoch prevážil misky váh na stranu Španielov. Potom mohol rozhodnúť Patty Mills, no 4,7 sekundy pred koncom premenil len jeden z dvojice trestných hodov a poslal duel do predĺženia.Hrdinom duelu sa napokon stal 34-ročný španielsky veterán Marc Gasol. Čerstvý víťaz NBA s Torontom pôsobil na šampionáte nevýrazným dojmom, no v piatok podal heroický výkon. Zaznamenal 33 bodov a premenil všetkých osem trestných hodov, vrátane dvoch kľúčových na konci prvého predĺženia, ktorými vyrovnal na 80:80. V druhom predĺžení sa už ukázala väčšia skúsenosť Španielov z ťažkých zápasov na vrcholnom podujatí."Protinožci" neoplatili svojmu súperovi jednobodovú prehru zo zápasu o 3. miesto na OH 2016. Stále môžu získať bronzovú medailu, čo by bol historicky prvý cenný kov na MS pre túto krajinu.V druhom semifinálovom stretnutí sa stretne Argentína s Francúzskom. Zápas je na programe o 14.00 SELČ