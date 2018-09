MS v džude: Štancel s jedným víťazstvom, vyradil ho Belgičan Casse

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku 23. septembra (TASR) – Slovenský džudista Filip Štancel na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku prehral v treťom kole hmotnostnej kategórie do 81 kg s Belgičanom Matthiasom Cassem na ippon a na šampionáte skončil. Ako jediný si však zatiaľ zo Slovákov pripísal aspoň jedno víťazstvo v súboji.Po 1. voľnom kole nastúpil Štancel proti 22-ročnému Davidovi Guillenovi Vargasovi z Kostariky. Pre o rok staršieho Štancela nebol vážnejšou prekážkou, aj keď vo svetovom rebríčku mu patrilo 93. miesto a Štancelovi vzhľadom na nepatrnú účasť na turnajoch 164. Dosiaľ mal Kostaričan na konte len úspechy v juniorskej kategórii a na slovenského džudistu nestačil. Už v 14. sekunde ho rozhodca na tatami napomínal, v 2. min viedol Štancel na waza-ari, v tretej pribudlo u súpera ďalšie šidó za napomínanie a 14 sekúnd pred koncom po vydarenom chvate o-uči-gari Štancel vyhral na ippon.V 3. kole narazil Štancel na oveľa kvalitnejšieho borca. Dvadsaťjedenročný Casse síce vekom ešte vlani patril medzi juniorov, no tohto roku na turnaji Grand Prix v Záhrebe i Agadire skončil druhý. Vlani na juniorských MS v Záhrebe sa ovenčil zlatom a aj 9. priečka v aktuálnom svetovom renkingu potvrdzovala, že patrí medzi vychádzajúce hviezdy svetového džuda. Jeho rôznorodým technikám sa Štancel ubránil rovné tri minúty, aj za cenu dvoch napomínaní, no na chvat tomoe-nage súpera 60 sekúnd pred koncom už nestačil a prehral na ippon.