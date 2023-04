MS v hokeji 18: Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále MS do 18 rokov

Slovenskí hokejoví reprezentanti postúpili na MS hráčov do 18 rokov vo Švajčiarsku do semifinále. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom stretnutí zdolali v Porrentruy favorizované Fínsko 3:2.



Slovensko bude mať v tejto kategórii zastúpenie medzi štyrmi najlepšími tímami prvýkrát od roku 2003. Meno semifinálového súpera spoznajú zverenci trénera Tibora Tartaľa na základe vývoja zvyšných dvoch štvrťfinálových duelov. V nich proti sebe nastúpili Kanada so Švajčiarskom a Švédsko s Lotyšskom. V prvom štvrťfinále zdolali hráči USA rovesníkov z Česka 4:1.

Slovensko: Urban – Štrbák, Eperješi, Chromiak, Baran, Kráľovič, Pišoja, S. Barcík – Pekarčík, Dvorský, Cedzo – Jenčko, Kukumberg, Císar – Ridzoň, Dej, Gron – Varga, Párička, Masnica – Pobežal.



Fínsko: Vinni – Junkkari, Kiviharju, Kangas, Pieniniemi, Väisänen, Jokinen, Muhonen – Järventie, Kumpulainen, Uronen – Alasiurua, Helenius, Halttunen – Nurmi, Hynninen, Kiiskinen – Eliseev, Kuusla, Leppä – Lind.







Slováci vstúpili do zápasu ideálne a favorita zaskočili už po 36 sekundách, keď otvoril skóre šiestym gólom na turnaji Dvorský. Fíni boli s pukom aktívnejší, v dôležitých priestoroch však boli slovenskí mladíci dôslední a v obrannom pásme plnili defenzívne povinnosti.



Dôležitým momentom bola ubránená presilová hra Fínska na začiatku prostrednej časti. Naopak, Slovákom sa v 23. minúte podarilo v početnej výhode zatlačiť súpera a po strieľanej prihrávke Dvorského nasmeroval puk do fínskej bránky Masnica. Tlak "Suomi" sa stupňoval a v polovici zápasu predviedol dôležitý zákrok pozorný brankár Urban, ktorý zlikvidoval strelu Kiviharjuho. V 34. minúte založil akciu nenápadným obľúčikom do stredného pásma Chromiak, puk po dopade na ľad sklepol Dvorský a po Pekarčíkovej prihrávke zabezpečil Slovensku trojgólové vedenie Cedzo.



Slováci v úvode tretieho dejstva ubránili presilovú hru Fínska, keď dokázali favorita zápasu vytláčať k mantinelom a eliminovať tak nebezpečenstvo. V 46. minúte však slovenská defenzíva neustrážila medzi kruhmi voľného Halttunena, ktorý strelil kontaktný gól Fínska. Na slovenských hráčoch už bolo evidentne badať únavu. V 53. minúte sa dostali Fíni do prečíslenia, ale ďalší dôležitý zákrok si pripísal po Kiiskinenovom zakončení Urban. Fíni vrhli dve a pol minúty všetko do ofenzívy, v šestici spustili paľbu na Urbana z každej pozície a desať sekúnd pred koncom tretej tretiny ešte znížili na rozdiel gólu, to však už bolo veľmi neskoro a vyrovnať už nedokázali. Brankár Urban v stretnutí zlikvidoval 54 z 56 striel.

hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:



Martin Štrbák, kapitán SR: "Sme plní emócií. Aj keď Fíni mali možno v zápase prevahu, hrá sa na víťazstvo a my sme boli úspešnejší. Verili sme jeden druhému a nakoniec sme si vybojovali víťazstvo."



Dalibor Dvorský, útočník SR: "Bol to neskutočný zápas, sú to veľké emócie. Všetci sme veľmi šťastní, že sme to zvládli, ale ešte nekončíme. Keď sme vyhrávali, hovorili sme si, že ideme do toho ako keby je 0:0. Ak hráme svoju hru, môžeme zdolať každého, v hokeji je všetko možné. Verím, že sa nám to podarí."

MS do 18 rokov – štvrťfinále:



Fínsko – SLOVENSKO 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)



Góly: 46. Halttunen (Junkkari, Helenius), 60. Järventie (Halttunen, Helenius) – 1. Dvorský (Eperješi, Cedzo), 23. Masnica (Dvorský, Pekarčík), 34. Cedzo (Pekarčík, Dvorský). Rozhodovali: Eriksson (Švéd.), Hebeisen (Švajč.) – Boivin (Kan.), Gustafson (USA), vylúčení: 2:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2378 divákov.



/SLOVENSKO postúpilo do semifinále/