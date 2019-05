Slovenskí hokejisti sú v základnej A-skupine, ktorá sa hrá v košickej Steel Arene. V „áčku“ sú okrem zverencov trénera Craiga Ramsayho aj hráči Kanady, USA, Fínska, Nemecka, Dánska, Francúzska a Veľkej Británia. V bratislavskej B-skupine na Štadióne Ondreja Nepela sú Švédi, Rusi, Česi, Švajčiari, Nóri, Lotyši, Rakúšania a Taliani.

Do štvrťfinále postúpia po štyri najlepšie tímy z každej skupiny. Posledné družstvá v oboch skupinách zostúpia do nižšej kategórie. Netýka sa to Švajčiarov, ktorí budú v rok 2020 organizovať svetový šampionát. Titul obhajujú Švédi, ktorí v minuloročnom finále zdolali Švajčiarov 3:2 po samostatných nájazdoch.

MS v hokeji 2019 – kompletný program a výsledky

* časy sú v SELČ

Piatok – 10. máj 2019

A-skupina (Košice, Steel Aréna)

Fínsko – Kanada (16.15 h)

USA – SLOVENSKO (20.15 h)

B-skupina (Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu)

Rusko – Nórsko (16.15 h)

Česko – Švédsko (20.15 h)

Sobota – 11. máj 2019

A-skupina (Košice, Steel Aréna)

Dánsko – Francúzsko (12.15 h)

Nemecko – Veľká Británia (16.15 h)

SLOVENSKO – Fínsko (20.15 h)

B-skupina (Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu)

Švajčiarsko – Taliansko (12.15 h)

Lotyšsko – Rakúsko (16.15 h)

Nórsko – Česko (20.15 h)

Nedeľa – 12. máj 2019

A-skupina (Košice, Steel Aréna)

USA – Francúzsko (12.15 h)

Dánsko – Nemecko (16.15 h)

Veľká Británia – Kanada (20.15 h)

B-skupina (Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu)

Rusko – Rakúsko (12.15 h)

Taliansko – Švédsko (16.15 h)

Lotyšsko – Švajčiarsko (20.15 h)

Pondelok – 13. máj 2019

A-skupina (Košice, Steel Aréna)

USA – Fínsko (16.15 h)

SLOVENSKO – Kanada (20.15 h)

B-skupina (Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu)

Rusko – Česko (16.15 h)

Nórsko – Švédsko (20.15 h)

Utorok – 14. máj 2019

A-skupina (Košice, Steel Aréna)

Veľká Británia – Dánsko (16.15 h)

Nemecko – Francúzsko (20.15 h)

B-skupina (Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu)

Taliansko – Lotyšsko (16.15 h)

Švajčiarsko – Rakúsko (20.15 h)

Streda – 15. máj 2019

A-skupina (Košice, Steel Aréna)

USA – Veľká Británia (16.15 h)

Nemecko – SLOVENSKO (20.15 h)

B-skupina (Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu)

Švajčiarsko – Nórsko (16.15 h)

Rusko – Taliansko (20.15 h)

Štvrtok – 16. máj 2019

A-skupina (Košice, Steel Aréna)

Kanada – Francúzsko (16.15 h)

Fínsko – Dánsko (20.15 h)

B-skupina (Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu)

Švédsko – Rakúsko (16.15 h)

Česko – Lotyšsko (20.15 h)

Piatok – 17. máj 2019

A-skupina (Košice, Steel Aréna)

Francúzsko – SLOVENSKO (16.15 h)

Fínsko – Veľká Británia (20.15 h)

B-skupina (Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu)

Rakúsko – Nórsko (16.15 h)

Česko – Taliansko (20.15 h)

Sobota – 18. máj 2019

A-skupina (Košice, Steel Aréna)

Dánsko – USA (12.15 h)

Kanada – Nemecko (16.15 h)

Veľká Británia – SLOVENSKO (20.15 h)

B-skupina (Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu)

Lotyšsko – Rusko (12.15 h)

Taliansko – Nórsko (16.15 h)

Švédsko – Švajčiarsko (20.15 h)

Nedeľa – 19. máj 2019

A-skupina (Košice, Steel Aréna)

Nemecko – USA (16.15 h)

Francúzsko – Fínsko (20.15 h)

B-skupina (Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu)

Rakúsko – Česko (16.15 h)

Švajčiarsko – Rusko (20.15 h)

Pondelok – 20. máj 2019

A-skupina (Košice, Steel Aréna)

Francúzsko – Veľká Británia (16.15 h)

Kanada – Dánsko (20.15 h)

B-skupina (Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu)

Švédsko – Lotyšsko (16.15 h)

Rakúsko – Taliansko (20.15 h)

Utorok – 21. máj 2019

A-skupina (Košice, Steel Aréna)

Fínsko – Nemecko (12.15 h)

SLOVENSKO – Dánsko (16.15 h)

Kanada – USA (20.15 h)

B-skupina (Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu)

Česko – Švajčiarsko (12.15 h)

Nórsko – Lotyšsko (16.15 h)

Švédsko – Rusko (20.15 h)

Streda – 22. máj 2019

Voľný deň

Štvrtok – 23. máj 2019

Štvrťfinále (Košice, Steel Aréna)

??? – ??? (16.15 h)

??? – ??? (20.15 h)

Štvrťfinále (Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu)

??? – ??? (16.15 h)

??? – ??? (20.15 h)

Piatok – 24. máj 2019

Voľný deň

Sobota – 25. máj 2019

Semifinále (Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu)

??? – ??? (15.15 h)

??? – ??? (19.15 h)

Nedeľa – 26. máj 2019

O 3. miesto (Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu)

??? – ??? (15.45 h)

