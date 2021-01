MS v hokeji 2021 by sa mohli hrať aj na Slovensku, hľadá sa náhrada za Bielorusko

Diváci zrejme na šampionáte nebudú

Vyhlásenie sponzora Škoda Auto

SZĽH berie rozhodnutie na vedomie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.1.2021 (Webnoviny.sk) - Lotyšsko bude s určitosťou organizátorom majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2021. Či sa k nemu pridá aj druhý organizátor namiesto Bieloruska, ktoré práve prišlo o toto právo, ukážu najbližšie dni. Rozhodnutie je v kompetencii Rady Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) . A v hre je aj Slovensko."Máme na stole troch uchádzačov. Prvé je Dánsko, nasleduje Slovensko a potom lotyšská Riga. Ak by to bola iba Riga, bude potrebné postaviť tam provizórny štadión ako v roku 2006. V tejto chvíli má generálny sekretár IIHF veľa práce, lebo musí začať rokovania so všetkými tromi uchádzačmi a vyriešiť všetky zmluvné vzťahy. Po analýze všetkých možností rozhodneme o druhom uchádzačovi. Musí sa to stať v priebehu dvoch-troch dní. Každopádne platí, že Lotyšsko bude usporiadateľom, ale sa k nemu pridať aj iná krajina," uviedol člen Rady IIHF Petr Bříza v rozhovore pre web iDNES.cz.Niekdajší československý, resp. český reprezentant a bronzový medailista zo ZOH 1992 naznačil, že prípadný druhý organizátor MS 2021 na akcii určite nebude ziskový. Pokiaľ sa teda do mája výrazne nezlepší celosvetová situácia so šírením koronavírusu a fanúšikovia nezačnú byť súčasťou športových podujatí."Jediný príjem organizátora MS je zo vstupného. V tejto chvíli však vychádzame z predpokladu, že diváci na šampionáte nebudú. Ťažko môže IIHF za takýchto podmienok na niekoho tlačiť, aby organizovať majstrovstvá sveta. A to ešte musí IIHF uzatvoriť dohodu s Bieloruskom o kompenzácii a zaistiť ďalšie zmluvné vzťahy, aby to nemalo finančné dopady. Bielorusi už ako pôvodný organizátori mali určité výdavky spojené s prípravou šampionátu. O kompenzáciách sa rokuje, je to v rukách právnikov," pokračoval bývalý skvelý brankár.O tom, že Minsk zrejme príde o spoluorganizáciu MS 2021, sa hovorilo už dlhší čas. Pre napätú politickú situáciu v Bielorusku Lotyši odmietli hostiť šampionát s geografickým susedom.Tiež viacero účastníckych krajín vrátane Fínska či Švédska vyjadrilo svoje znepokojenie a na šampionáte nechceli štartovať, ak sa bude konať aj v Bielorusku. K tomu sa v posledných týždňoch pridal tlak od sponzorov, napríklad dlhoročný partner MS v hokeji Škoda Auto hrozil odstúpením od zmluvy. Zohralo aj to úlohu pri rozhodnutí Rady IIHF odobrať MS 2021 Bielorusom?"Škoda svojím vyhlásením vstúpila do citlivej komunikácie ako silný hráč. My sme však rozhodli nezávisle na základe vonkajších vstupov. V poslednom týždni bol už veľký tlak. Nerozhodovali sme iba podľa analýz, reportov a tvrdých dát, ale vnímali sme aj možnosť straty reputácie. Ak by sa počas majstrovstiev sveta niečo stalo, IIHf by bola priamo zodpovedná," vysvetlil Bříza.Na otázku, akú úlohu zohral politický tlak, držiteľ štyroch bronzových medailí z majstrovstiev sveta odpovedal: "Princípom všetkých športových organizácii je to, že by mali zostať apolitické. V dnešnom svete je to však veľmi zložité. IIHF istý čas verila, že môže zohrať pozitívnu rolu v tom, že šport má spájať. Je to aj základné heslo olympizmu. V tejto chvíli to však nie je možné." Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) k vzniknutej situácii zatiaľ poskytol krátke neutrálne stanovisko ústami prezidenta Miroslava Šatana . "Berieme na vedomie rozhodnutie IIHF v súčasnej situácii stiahnuť organizáciu majstrovstiev sveta 2021 z Bieloruska. Veríme, že IIHF robí všetko preto, aby sa svetový šampionát v tomto roku uskutočnil a v dohľadnej dobe sa nájde plnohodnotné náhradné riešenie."Majstrovstvá sveta v hokeji sa majú uskutočniť v dňoch 21. mája - 6. júna 2021. Slovenskí reprezentanti by sa mali na turnaji predstaviť v A-skupine spolu s Ruskom, Švédskom, Českom, Švajčiarskom, Dánskom, Bieloruskom a Veľkou Britániou.