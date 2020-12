MS v hokeji 2021 by sa mohli hrať aj v Bratislave či Prahe, v Minsku odmieta hrať viacero tímov

Fasel sa chystá do Bieloruska

Rusko má zákaz pre doping

Švédsko aj Fínsko sú vylúčené

Praha či Bratislava sú lacnejšie

Tretiak o ničom nevie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2020 (Webnoviny.sk) - Súboje najbližších majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji by sa mohli konať aj v Bratislave. Informáciu o tom priniesol švajčiarsky web Watson.ch. Definitíva v tomto smere ešte nepadla, oficiálne tak ako spoluorganizátori šampionátu naplánovaného na máj 2021 figurujú lotyšská Riga a bieloruský Minsk.Práve konanie turnaja v Minsku je kameňom sváru. Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel sa ešte nevzdal myšlienky organizovať MS 2021 v Lotyšsku a Bielorusku, no nestabilná politická situácia v Bielorusku stále viac natíska možnosť odňatia práva hostiť svetovú hokejovú elitu v máji 2021.Hrať tam totiž odmietajú viacerí účastníci. "Ešte som sa nevzdal nádeje, že sa bude hrať v Minsku," cituje Fasela web watson.ch, podľa ktorého však už ide iba o vec slušnosti a šéf svetového hokeja sa v prvej polovici januára 2021 chystá do Bieloruska, aby tamojšiemu autoritárskemu lídrovi Alexandrovi Lukašenkovi "jemne" zvestoval túto informáciu osobne.Fasel tiež smerom k MS 2021 informoval, že turnaj sa uskutoční, aj keby sa malo hrať bez divákov a tímy by mali fungovať v tzv. bublinách. Verí však, že dovtedy bude bez problémov možné zaočkovať všetkých účastníkov turnaja.Každopádne IIHF je pripravená pokryť náklady s tým spojené (absencia divákov, zvýšené náklady na bublinu). IIHF si zrušenie ďalšieho seniorského "áčkového" šampionátu nepripúšťa, kvôli koronavírusu totiž musela zrušiť MS vo Švajčiarsku naplánované na máj 2020.Spomenutý švajčiarsky web tiež ponúkol analýzu možností. Jednou z nich je, že sa celé podujatie uskutoční iba v Rige.Dosť hlasno sa nedávno spomínal ruský Petrohrad, no Rusi dostali od Športového arbitrážneho súdu (CAS) zákaz v rokoch 2021 a 2022 organizovať vrcholné športové podujatia ako dôsledok dlhodobého štátom riadeného dopingu a úmyselnú systematickú manipuláciu dát v antidopingovom laboratóriu v Moskve.Na organizáciu seniorských MS sú potrebné dve arény s kapacitou nad 10-tisíc divákov a z týchto podmienok nechce IIHF zľaviť. A Riga má takú halu iba jednu.Podľa Fasela ja potrebná aj druhá čo najväčšia aréna, pretože sa dá predpokladať, že v máji stále budú obmedzenia týkajúce sa počtu divákov, všetko ako prevencia pred šírením koronavírusu.Šéf IIHF vylúčil spoluúčasť škandinávskych krajín Švédska a Fínska. Oficiálne to zdôvodnil tým, že vo Fínsku sa šampionát uskutoční v roku 2022 a vo Švédsku v roku 2025, podľa watson.ch sú však za tým nezhody medzi Faselom a hokejovými predstaviteľmi z týchto krajín.René Fasel nezavrhol v úvode spomenutú možnosť spoluúčasti Bratislavy, v rovnakej pozícii je údajne aj Praha."Za daných podmienok nemožno vylúčiť konanie turnaja v Prahe alebo Bratislave. Sú tam štadióny potrebných parametrov. O hokejovej kultúre v týchto krajinách ani o schopnostiach organizátorov sa baviť nemusíme," poznamenal Fasel.A v prospech Česka alebo Slovenska by podľa neho hovorili aj financie, keďže konanie šampionátu v týchto krajinách by bolo v porovnaní so "západom", teda napríklad Dánskom, Švajčiarskom či Nemeckom, neporovnateľne lacnejšie.Téma osudu MS 2021 zaujala aj ruský portál allhockey.ru, ktorého redaktori oslovili prezidenta Ruskej hokejovej federácie (FHR) Vladislava Tretiaka , ktorý je tiež členom Rady IIHF."Ako člen tejto rady zatiaľ nedisponujem informáciou o presune dejiska turnaja. Keď IIHF prijme také riešenie, tak budem jeden z prvých, kto sa o tom dozvie," povedal.