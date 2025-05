MS v hokeji 2025: Emotívny záver s vyššími trestami, Regenda: Je to zdravá emócia

Emócie vzplanuli po záverečnej siréne stredajšieho zápasu A-skupiny majstrovstiev sveta v Štokholme medzi Slovenskom a Francúzskom (2:1). Do šarvátky sa zapojili takmer všetci hráči prítomní na ľadovej ploche, výsledkom toho boli aj vyššie tresty 5 minút + do konca zápasu. „Najaktívnejší“ boli na slovenskej strane Pavol Regenda s Patrikom Hrehorčákom, spomedzi Francúzov útočník Jordan Perret. Práve táto trojica v oficiálnom zápise figuruje s vyššími trestami.





Do situácie sa aktívne zapájali viacerí, okrem troch potrestaných však rozhodcovia rozdali iba ďalšie dva dvojminútové tresty pre Dávida Mudráka a Alexandra Texiera. „Zápas bol od začiatku napätý, keďže sme vedeli, o čo hráme. Francúzi na konci skákali do Hrehorčáka, čiže sme tím a podržíme sa. Je to zdravá emócia. Keď hráme, je to adrenalín. Nervy a drzosť v zápase sú dobré veci, ak ich viete korigovať. Ja rád hrám na týchto emóciách, no niekedy je problém udržať to na uzde,“ opísal rušný záver mimoriadne dôležitého duelu pre Slovensko hlavný aktér šarvátky Pavol Regenda. Je nepravdepodobné, že by direktoriát šampionátu udeľoval dodatočné tresty. Trest do konca automaticky nerezultuje k dodatočnej suspendácii.Regenda bol aj pri víťaznom góle z hokejky Mislava Rosandiča. Dvadsaťpäťročný útočník sa počas presilovej hry nachádzal vo svojom prirodzenom prostredí pred bránkou súpera a spolu s Matúšom Sukeľom dobrou clonou dopomohol k tomu, aby pokus Rosandiča prešiel až do siete. „Som rád, že nám to konečne padlo v presilovke. ´Rosovi´ som hovoril, nech to strieľa cezo mňa. Perfektná strela okolo nohy, konečne nám to padlo,“ povedal Regenda.Slováci nedopustili ďalšie zakopnutie a proti Francúzsku našli cestu ako uspieť. Bojovným výkonom sa udržali v hre o postup do štvrťfinále. Momentálne sú v neúplnej tabuľke na 3. mieste so ziskom siedmich bodov. V generálke na šampionát rovnakého súpera deklasovali 8:1, no podobné výsledky sú už skôr raritou. „Pred desiatimi rokmi sa vyhrávalo väčším rozdielom, ale to je už minulosť. Každý tím vie korčuľovať, vie hrať hokej. Krajiny dávajú peniaze do hokeja a je to vidno. Francúzi boli naozaj dobrí, najmä Texier. Je to top úroveň a zápasy budú takto náročné. Už nebude žiadny zápas, ktorý vyhráme napríklad 5:1. Nie sme Kanada, ale Slováci,“ uzavrel Regenda.Slovenský tím má pred sebou voľný štvrtok bez hokejových povinností. Spestrí si ho slovenskou večerou na miestnej ambasáde. Piatou previerkou pre mužstvo trénera Vladimíra Országha bude v sobotu od 20.20 h súboj s favorizovanou Kanadou.