MS v hokeji by bez divákov nemali zmysel, IIHF bude s organizátormi analyzovať situáciu

Organizátori budú analyzovať situáciu

Hokej potrebuje divákov

2.3.2020 (Webnoviny.sk) - Nový koronavírus je stáva čoraz väčšou hrozbou. Vo Švajčiarsku stúpol počet nakazených osôb na pätnásť a posledné dve kolá tamojšej najvyššej hokejovej súťaže sa odohrali bez divákov.Od 8. do 24. marca má krajina "helvétskeho kríža" hostiť aj majstrovstvá sveta v hokeji, ale prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel sa vyjadril, že odohrať zápas MS bez divákov by nebolo správnym riešením."Sme v úzkom kontakte s organizátormi a budeme analyzovať situáciu. Počkáme do 15. marca a potom budeme vedieť viac. Lekárska komisia IIHF sa v súčasnosti stretáva v Budapešti a po nej sa rozhodne či budú zrušené marcové medzinárodné turnaje a podujatia do 18 rokov. Podľa môjho názoru by však nedávalo zmysel, pokiaľ by sa svetový šampionát hral bez divákov," povedal Fasel pre švajčiarsky denník Blick.Fasel bol nedávno aj na zápase svojho rodného Fribourgu a negatívne na neho vplýval fakt, že sa stretnutie odohralo bez diváckej podpory jedného či druhého tímu."Šport nie je možný bez diváka. Najmä náš šport žije veľmi silne z emócií a interakcie medzi fanúšikmi a športovcami. Bez divákov tomu chýba korenie, bolo to ako tréning," vyjadril sa 70-ročný prezident strešnej organizácie svetového hokeja.René Fasel nechce, aby boli majstrovstvá sveta zrušené, ale pokiaľ nebude iné východisko, bude musieť rešpektovať vyšší záujem."Bude potrebné prijať politické rozhodnutie, ak budú musieť byť MS zrušené zo zdravotných dôvodov," dodal Fasel, ktorý je prezidentom IIHF nepretržite od roku 1994.