MS v hokeji do 20 rokov: Slovensko viedlo nad Švajčiarskom 3:1, ale rozhodla až 10. séria nájazdov (foto)

MS v hokeji do 20 rokov

B-skupina (Moncton):

Švajčiarsko - Slovensko 4:3 po samostatných nájazdoch (0:1, 1:2, 2:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 22. Reichle (Taibel, Streule), 43. Ramel (Reichle, Müller), 49. Canonica (Biasca, Robin), rozhodujúci sam. nájazd Dionicio - 5. Sýkora (Bečár, Nátny), 38. Petrovský (L. Nemec, Mešár), 39. Petrovský (Mešár, L. Nemec)

Vylúčenia: 1:3 na 2 min, presilovky. 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Harnilton (Kan.), Iwerrt (Nem.) - Knox (Kan.), Laguzov (Nem.)



Zostava SR: Gajan - Funtek, Š. Nemec, Nátny, Štrbák, Groch, Kmec, Bečár - L. Nemec, Petrovský, Mešár - Čiernik, Dvorský, Sýkora - Šotek, Repčík, Žlnka - Bačo, Dej, Mišiak - Štefančík



V prvej minúte predĺženia mal na hokejke víťazný gól Švajčiar Bichsel, ktorý sa pretlačil cez Petrovského. Jeho nájazd však Gajan zneškodnil. V 64. minúte slovenský kapitán Šimon Nemec nedovolene zastavil unikajúceho súpera a Švajčiari hrali do konca predĺženia presilovku štyroch proti trom. Nedokázali ju využiť a rozhodnúť zápas. V samostatných nájazdoch rozhodol o triumfe Švajčiarov v 10. sérii Rodwin Dionicio, Gajana prekonali aj Canonica a Müller. Zo Slovákov uspeli Mešár s Repčíkom. Za najlepších hráčov stretnutia vyhlásili Petrovského a Reichleho.



Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa stretli so Švajčiarmi na majstrovstvách sveta 13. raz a zaznamenali siedmu prehru, raz sa zrodila remíza. V prípade triumfu a pomoci od Američanov mohli Slováci ovládnuť skupinu na MSJ tretíkrát v histórii, podarilo sa im to v rokoch 1999 a 2002.



Tabuľka B-skupiny:



1. Fínsko 3 2 0 1 0 10:5 7 - postup do štvrťfinále

2. Slovensko 4 2 0 1 1 14:12 7 - postup do štvrťfinále

3. USA 3 2 0 0 1 13:9 6 - postup do štvrťfinále

4. Švajčiarsko 4 0 3 0 1 11:12 6 - postup do štvrťfinále

5. Lotyšsko 4 0 0 1 3 4:14 1 - boj o záchranu





I. tretina

II. tretina

III. tretina

31.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vo svojom záverečnom štvrtom zápase B-skupiny majstrovstiev sveta v Kanade zaznamenali druhú prehru, na Silvestra podľahli Švajčiarom 3:4 po samostatných nájazdoch.Slováci sa udržali na 2. mieste v skupine s rovnakým počtom 7 bodov ako vedúci Fíni, ktorí ešte nastúpia proti Američanom. Skupinová časť MSJ 2023 vyvrcholí v piatok aj stretnutiami Česko-Nemecko a Kanada - Švédsko.V pondelok 2. januára sú na programe všetky štyri štvrťfinálové duely a prvý súboj o záchranu medzi Lotyšmi a Rakúšanmi.Švajčiari mohli viesť už v úvodnej minúte duelu, po chybe Šimona Nemca smeroval švajčiarsky kapitán Biasca sám na Gajana, ale slovenský brankár jeho strelu vyrazil. Vo 4. minúte Gajan opäť podržal svoj tím veľkým zákrokom a vzápätí na opačnej strane otvoril skóre Adam Sýkora.Sám si dokorčuľoval svoj nahodený puk, spoza bránky zakončil a z dorážky prekonal gólmana Pascheho. Pripísal si prvý bod na šampionáte. Slováci neskôr aj vďaka Gajanovi ubránili prvú presilovku súpera, v 11. minúte Švajčiar Müller efektne obišiel Šimona Nemca a bekhendom trafil tyčku. Obaja brankári čelili v prvej tretine 10 strelám.Aj úvod druhej tretiny vyšiel lepšie Švajčiarom. V 22. minúte Liekit Reichle po rýchlom prečíslení prekonal Gajana strelou z ľavého kruhu. Gajan inkasoval prvýkrát na turnaji. Slováci sa mohli rýchlo vrátiť do vedenia, no Dej po akcii Mišiaka zblízka netrafil bránku, Mešár neprekonal Pascheho v samostatnom úniku a Repčík tiež zahodil čistú šancu.V 37. minúte Žlnka našiel pred bránkou Kmeca, ale ten zoči-voči Paschemu neuspel. Záver tretiny patril Servácovi Petrovskému, ktorý dvoma gólmi za 49 sekúnd poslal Slovensko do vedenia 3:1 po asistenciách Libora Nemca a Filipa Mešára. Boli to jeho prvé body na MSJ 2023.V úvode tretej tretiny Švajčiari opäť udreli. V 43. minúte najskôr Žlnka zblízka neskóroval a vzápätí z protiútoku prekonal Gajana strelou z medzikružia Mischa Ramel. V 49. minúte už bol stav duelu vyrovnaný 3:3 zásluhou Lorenza Canonicu, ktorý strelil prvý švajčiarsky presilovkový gól na turnaji.Ten istý hráč mohol zavŕšiť obrat v 51. minúte, no Gajan tentoraz jeho zakončenie chytil. V 55. minúte hrali Slováci prvú presilovku a mali v nej viacero šancí, ale gól nestrelili. V 57. minúte si Bichsel takmer zrazil strelu Šimona Nemca do vlastnej bránky, puk skončil na tyčke. V závere riadneho hracieho času ešte Gajan zlikvidoval šance Canonicu a Biancu.