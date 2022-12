MS v hokeji do 20 rokov: Slovensko vyhralo nad Lotyšskom a postúpilo do štvrťfinále, Gajan vychytal nulu (video+foto)

MS v hokeji do 20 rokov



B-skupina (Moncton)



Slovensko - Lotyšsko 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Góly: 18. Čiernik (Repčík, Dvorský), 50. Š. Nemec (Mešár, L. Nemec), 58. Mešár

Vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Harnebring (Švéd.), Yerkovich (USA) - Persson (Švéd.), Wyonzek (Kan.), divákov



Zostava SR: Gajan - Funtek, Š. Nemec, Nátny, Štrbák, Groch, Kmec, Bečár - L. Nemec, Petrovský, Mešár - Čiernik, Dvorský, Sýkora - Mišiak, Repčík, Žlnka - Šotek, Dej, Štefančík



Tabuľka B-skupiny:

1. Fínsko 3 2 0 1 0 10:5 7 - istý postup do štvrťfinále

2. USA 3 2 0 0 1 13:9 6 - istý postup do štvrťfinále

3. Slovensko 3 2 0 0 1 11:8 6 - istý postup do štvrťfinále

4. Švajčiarsko 3 0 2 0 1 7:9 3 - istý postup do štvrťfinále

5. Lotyšsko 4 0 0 1 3 4:14 1 - boj o záchranu







I. tretina

II. tretina

III. tretina

30.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vo svojom treťom zápase B-skupiny majstrovstiev sveta v Kanade zaznamenali druhé víťazstvo, v piatok zdolali v Monctone Lotyšov 3:0 a zabezpečili si účasť vo štvrťfinále.Záverečný štvrtý duel skupinovej časti odohrajú v sobotu proti Švajčiarom (17.00 h), pred ktorých sa dostali na 3. miesto v tabuľke so ziskom 6 bodov.Lotyši už majú za sebou skupinovú fázu, získali len jeden bod a s istotou obsadia poslednú 4. priečku v "béčku". Čaká na nich súboj o záchranu.Za najlepších hráčov stretnutia vyhlásili slovenského obrancu Pavla Funteka a lotyšského kapitána Gustavsa Ozolinša.Slovenskí hokejisti do 20 rokov zvíťazili aj v siedmom vzájomnom súboji proti rovesníkom z Lotyšska na majstrovstvách sveta.Na augustových MSJ 2022 ich zdolali 3:2 po samostatných nájazdoch, no okrem toho vždy uspeli v riadnom hracom čase. Vo štvrtok ich však prvýkrát zdolali na nulu.Prvá tretina veľa akcie nepriniesla až do 16. minúty, keď hrali Slováci prvú presilovku. Potvrdili v nej vysokú úspešnosť v početnej výhode na šampionáte a v 18. minúte Alex Čiernik druhým gólom na turnaji otvoril skóre.Asistenciu si pri góle pripísal aj Peter Repčík, ktorý sa s 5. bodom na MSJ 2023 vyrovnal na 4. mieste produktivity Kanaďanovi Shaneovi Wrightovi (obaja 3+2).Slovenský brankár Adam Gajan čelil v úvodnej dvadsaťminútovke len štyrom strelám, jeho náprotivok Berzinš dvojnásobnému počtu.V úvode druhej tretiny si aj Lotyši zahrali prvú presilovú hru a vytvorili si v nej viacero gólových šancí, ale Gajan si udržal čisté konto.V 27. minúte mohol Mešár zvýšiť náskok Slovenska, no jeho strela spoza obrancov skončila na žŕdke lotyšskej bránky. Ten istý hráč trafil tyčku aj o pár minút neskôr počas druhej slovenskej presilovky.Zakrátko sa po chybe Štrbáka dostal do samostatného úniku v oslabení Ločmelis, ale Gajan ho vychytal.Slovenský gólman podržal svoj tím aj pri druhej lotyšskej presilovke, celkovo urobil v prostrednej časti hry 16 zákrokov. Lotyši boli veľmi aktívni, vyrovnať sa im však nepodarilo.V tretej tretine mali Slováci hru pod kontrolou a v 50. minúte sa dočkali druhého gólu v zápase.Mešár našiel prihrávkou kapitána Šimona Nemca, ktorý presnou strelou z pravého kruhu zvýšil stav na 2:0 svojím prvým presným zásahom a štvrtým bodom na turnaji.Lotyši v závere odvolali brankára a snažili sa skórovať, no Filip Mešár trafil odkrytú bránku a spečatil triumf Slovenska.Gajanovi ešte v 59. minúte pomohla tyčka pri strele Vilmanisa, napokon si udržal čisté konto. Zastavil všetkých 28 striel, Berzinš čelil 27 pokusom Slovákov.