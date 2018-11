MS v karate: Lieskovský postúpil do repasáže

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Madrid 7. novembra (TASR) - Na majstrovstvách sveta karatistov v Madride sa v stredu najďalej zo Slovákov prepracoval v športovom zápase kumite Matúš Lieskovský, ktorý v hmotnosti do 75 kg postúpil do repasáže.V druhom dni MS bolo v akcii šesť slovenských reprezentantov, zhodne v športovom zápase kumite. Najskôr sa predstavil Matúš Lieskovský v kategórii do 75 kg a postúpil do repasáže. Nastúpil až v 2. kole a Gruzínca Vekuu zdolal až na zástavky po remíze 3:3. V 3. kole podľahol bronzovému na predchádzajúcich MS i na ME v Novom Sade Talianovi Busovi 0:2 a v repasáži nastúpil proti Ntunganemu z Rwandy.V -61 Veronika Semaníková po 1. voľnom kole prehrala 1:3 s Čilankou Videla Torovou. Jeden zápas mal na konte aj Matej Homola v -67, s prehrou 0:3 proti Sharmovi z Indie. Viktória Semaníková v -55 zvíťazila v dvoch zápasoch, po voľnom žrebe v 1. kole zdolala 1:0 Američanku Robinsonovú, potom Alžírčanku Draouovú 3:0, prehrala až vo 4. kole s Agung Sanistyaraniovou z Indonézie 4:5.Spočiatku sa darilo aj Dominikovi Imrichovi v -60 s víťazstvami nad Albáncom Shotom 4:2 a nad Capendom Uliengueom z Burkiny Faso so skóre 1:1 a priaznivým výrokom rozhodcov. Nasledovala však prehra 1:4 s mladým Tunisanom Azzouzim a koniec nádejí. V -50 Lucia Kováčiková narazila v 1. kole na Alijevovú z Azerbajdžanu, dvakrát bronzovú na ME, vrátane tohtoročných v Novom Sade, a prehrala s ňou po tuhom boji 0:1.