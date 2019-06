MS v plážovom volejbale: Dubovcová so Štrbovou na úvod zvíťazili

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

MS 2019 v Hamburgu - L-skupina - piatok:

Taru Lahtiová-Liukkonenová, Anniina Parkkinenová (17-Fín.) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (26-SR) 0:2 (-19, -11)

Bárbara Seixasová De Freitasová, Fernanda Alvesová (12-Braz.) - Martha Revueltová, Zaira Orellanová (38-Mex.) 2:0 (14, 12)

Tabuľka L-skupiny:



1. Bárbara, Fernanda 1 1 0 2:0 2

2. Dubovcová, Štrbová 1 1 0 2:0 2

3. Lahtiová, Parkkinenová 1 0 1 0:2 1

4. Revueltová, Orellanová 1 0 1 0:2 1



ďalší program L-skupiny:



pondelok 1. júla:



15.00 Bárbara, Fernanda (12-Braz.) - DUBOVCOVÁ, ŠTRBOVÁ (26-SR)

16.00 Lahtiová, Parkkinenová (17-Fín.) - Revueltová, Orellanová (38-Mex.)



utorok 2. júla:



10.00 Bárbara, Fernanda (12-Braz.) - Lahtiová, Parkkinenová (17-Fín.), DUBOVCOVÁ, ŠTRBOVÁ (26-SR) - Revueltová, Orellanová (38-Mex.)

Hamburg 28. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová odštartovali majstrovstvá sveta v Hamburgu víťazne. V piatok v L-skupine zvíťazili nad Fínkami Taru Lahtiovou-Liukkonenovou a Anniinou Parkkinenovou 2:0 (19, 11).Slovenky sú v skupine na čele po boku brazílskych favoritiek Bárbary a Fernandy, ktoré si v súbežnom stretnutí poradili s Mexičankami Revueltovou a Orellanovou v dvoch setoch. Po voľnom víkende Slovenky v pondelok nastúpia proti Brazílčankám (15.00) a v utorok proti Mexičankám (10.00). Do šestnásťfinále priamo postúpia prvé dve dvojice z každej z dvanástich skupín plus štyri najlepšie z tretích miest, zostávajúca osmička z tretích priečok bude bojovať o zvyšné štyri miestenky do play off.(zdroj: svf.sk.):