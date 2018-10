MS v silovom trojboji: Svetový rekord Mészárosa, Oláh na 11. priečke

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Trnava 21. októbra (TASR) - V nedeľnom predpoludňajšom programe na WUAP MS v silovom trojboji sa súťažilo v tlaku na lavičke RAW. Najlepší výkon v Mestskej športovej hale v Trnave podal maďarský reprezentant László Mészáros, ktorý vytlačil 280,5 kg a stal sa s novým svetovým rekordom absolútnym víťazom spomedzi všetkých 52 zúčastnených pretekárov.Čech Vlastimil Kužel vyhral svoju váhovú kategóriu do 110 kg s výkonom 247,5 kg a v celkovom poradí obsadil druhú priečku.uvádza tlačová správa.Najlepší Slovák Ondrej Oláh z Fiľakova sa umiestnil v absolútnom poradí jedenásty. Druhý najľahší pretekár dňa, ktorý štartoval v kategórii do 67,5 kg, zatlačil 150 kg a získal titul majstra sveta. Bodku za šampionátom urobí popoludňajšia súťaž v tlaku na lavičke v superdresoch, kde sa očakávajú výkony až do 400 kg. Podujatie má predpokladaný koniec o 19.00 h.