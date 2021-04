MS v Skalici: Sahajda a Bičanová so slovenskými titulmi na 10.000 m

Tibor Sahajda (BMSC Bratislava) si v Skalici na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka v behu na 10.000 metrov vybojoval štvrtý titul v tejto disciplíne za sebou a šestnásty v rôznych bežeckých disciplínach (30:32,97). Celkovo dobehol tretí za Čechmi Jiřím Homoláčom (29:57,15) a Viktorom Šináglom (30:14,12).





Slovenské striebro vo veľkom osobnom rekorde 14 stotín pod 31 minút získal Jozef Bubeník a bronz Marek Hladík (31:11,03). "Cieľ bol obhájiť titul slovenského šampióna, čo sa mi aj podarilo. Chcel som zabojovať a ponaháňať Jirku Homoláča, no začal som dosť opatrne a takticky. Do šiesteho kilometra som mal ľahké nohy, išlo to ľahučko, ale potom prišiel problém – cítil som sa akýsi surový, nevybehaný. Chýbajú mi preteky. Tréningy sú super, ale preteky so súťažným stresom sú niečo iné. Forma nie je zlá, ale mal som na lepší výkon. Do maratónu v Kodani 16. mája potrebujem určite ešte nejaké preteky," povedal Sahajda na oficiálnej stránke Slovenského atletického zväzu (SAZ).Margaréta Bičanová jasne vyhrala súťaž žien (36:12,23) a do zbierky úspechov pridala po minuloročnom juniorskom aj svoj prvý atletický titul v kategórii dospelých na 10.000 m. Striebro si vybojovala za 36:58,42 min Lucia Pelikánová, bronz získala ďalšia triatlonová špecialistka Romana Gajdošová (37:07,05).