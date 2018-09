MS: V tímoch sa pokúsia singlisti SR natiahnuť unikátnu šnúru

Archívna snímka. Na snímke sprava Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Rio De Janeiro 24. septembra (TASR) - Na majstrovstvách sveta slalomárov na divokej vode v brazílskom Riu de Janeiro už v úvodnom dni môžu Slováci natiahnuť pozoruhodnú medailovú sériu. V pretekoch tímov sa v utorok pokúsia umocniť unikát so siedmimi zlatými medailami v neppretržitom rade od roku 2009 a v nezmenenej zostave singlisti v zložení Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš.Slafkovský len raz, ešte v príprave na OH, navštívil kanál a môže posúdiť rozdiely.Martikán by si želal čo najnáročnejšiu trať.Beňuša striebro na olympiáde pred MS inšpiruje.Kajakár Jakub Grigar sa vrátil na miesto činu, kde pred dvoma rokmi na OH skončil piaty a môže porovnávať.