MS v zápasení do 23 rokov: Nogajev a Drmola neuspeli v Bukurešti

Bukurešť 12. novembra (TASR) - Majstrovstvá sveta v zápasení do 23 rokov v Bukurešti odštartovali v pondelok aj s dvojicou slovenských reprezentantov v grécko-rímskom štýle, ktorým sa však nedarilo podľa predstáv. Leoš Drmola v hmotnostnej kategórii do 77 kg rovnako ako Georgij Nogajev v kategórii do 130 kg vypadli hneď na prvej prekážke.Drmola nestačil v kvalifikačnom kole na Rusa Ismaila Saidchasanova, súper zvíťazil na technickú prevahu (8:0). Nogajev sa "vyfauloval" v osemfinálovom zápase s Chorvátom Antem Milkovičom (0:10). Keďže súperi vypadli v ďalších kolách, nepotiahli Slovákov do repasáže.