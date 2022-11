MS vo futbale 2022 v Katare: Anglický výber je na čele tabuľky, body si rozdelil s USA

MS vo futbale 2022 v Katare



B-skupina:



Anglicko - USA 0:0

Bez kariet, Rozhodoval: Valenzuela (Ven.), 68 463 divákov



25.11.2022 (Webnoviny.sk) - V druhom piatkovom súboji B-skupiny gól nepadol, Angličania si v ňom rozdelili body s Američanmi. Anglický výber je so štyrmi bodmi na čele tabuľky a v záverečnom zápase proti Walesu mu na postup stačí aj nerozhodný výsledok a dokonca aj prehra o nanajvýš tri góly.Ak by Albion v piatok zvíťazil, už mohol mať istotu prieniku do osemfinále. Aj Američania majú postup vo vlastných rukách, musia však v zápase proti Iránu bodovať naplno.