MS vo futbale 2022 v Katare: Maroko vyhralo F-skupinu, do osemfinále ide aj Chorvátsko a Belgicko končí

MS vo futbale 2022 v Katare



F-skupina



Chorvátsko - Belgicko 0:0

ŽK: 67. Dendoncker (Belgicko), rozhodoval: Taylor (Angl.), 43 984 divákov

Kanada - Maroko 1:2 (1:2)

Góly: 40. Aguerd (vlastný) - 4. Ziyech, 23. En-Nesyri, ŽK: 7. Hoilett, 26. Osorio, 45. Adekugbe, 84. Vitória (všetci Kanada), rozhodoval: Claus (Braz.), 43 102 divákov



67. Dendoncker (Belgicko),Taylor (Angl.), 43 984 divákov40. Aguerd (vlastný) - 4. Ziyech, 23. En-Nesyri,7. Hoilett, 26. Osorio, 45. Adekugbe, 84. Vitória (všetci Kanada),Claus (Braz.), 43 102 divákov

1.12.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Belgicka ukončili účinkovanie na majstrovstvách sveta v Katare už v skupinovej časti. Bronzoví medailisti z ostatného svetového šampionátu v Rusku vo štvrtkovom dueli F-skupiny remizovali s Chorvátmi 0:0 a so štyrmi bodmi obsadili nepostupové 3. miesto.Na ich úkor postúpili práve vicemajstri sveta z Chorvátska, ktorí získali o bod viac. Belgičania doplatili na viaceré nevyužité šance v druhom polčase, ktoré zahadzoval predovšetkým obávaný kanonier Romelu Lukaku.Z prvého miesta v „efku“ do osemfinále senzačne preniklo mužstvo Maroka. Tím trénera Walida Regraguiho, ktorý proti medailistom z ostatných MS získal štyri body, proti Kanaďanom neponechal nič na náhodu a už v 23. minúte viedol 2:0 po zásahoch Hakima Ziyecha a Youssefa En-Nesyriho. Kanadský tím pred prestávkou aspoň znížil na konečných 1:2, keď loptu do vlastnej siete usmernil Nayef Aguerd.Severoafrický tím postúpil na svetovom šampionáte zo skupiny po druhý raz v histórii. Predtým sa mu to podarilo v roku 1986 na turnaji v Mexiku. Taktiež vtedy v konkurencii Anglicka, Poľska a Portugalska sa Maročania stali víťazmi skupiny. Pred 36 rokmi v osemfinále stroskotali na tíme vtedajšej NSR. Nemci teoreticky môžu byť osemfinálovým súperom Maročanov aj v Katare.