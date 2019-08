MS vo veslovaní: Režňák so Zelinkom postúpili v Linzi do štvrťfinále

Slovenskí reprezentanti vo veslovaní Marek Režnák (vľavo) a Peter Zelinka, archívna snímka. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Linz 26. augusta (TASR) - Slovenský dvojskif ľahkých váh Marek Režnák a Peter Zelinka postúpil na MS vo veslovaní v rakúskom Linzi do štvrťfinálových jázd.V pondelkovej opravnej jazde obsadil druhé miesto so stratou 10,86 sekundy za víťaznými Nórmi Kristofferom Brunom a Arem Strandlim. Do stredajšieho štvrťfinále postúpili z každej opravnej jazdy dve najlepšie posádky.