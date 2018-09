MS vo VOLEJBALE: Dvaja hostitelia, viac favoritov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zloženie základných skupín MS 2018:



A-skupina (Florencia/Tal.): Taliansko, Argentína, Japonsko, Belgicko, Slovinsko, Dominikánska republika



B-skupina (Ruse/Bul.): Brazília, Kanada, Francúzsko, Egypt, Čína, Holandsko



C-skupina (Bari/Tal.): USA, Rusko, Srbsko, Austrália, Tunisko, Kamerun



D-skupina (Varna/Bul.): Bulharsko, Poľsko, Irán, Kuba, Fínsko, Portoriko



Historický prehľad medailistov:



1949 (Praha) 1. ZSSR, 2. ČSR, 3. Bulharsko



1952 (Moskva) 1. ZSSR, 2. ČSR, 3. Bulharsko



1956 (Paríž) 1. ČSR, 2. Rumunsko, 3. ZSSR



1960 (Rio de Janeiro) 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Rumunsko



1962 (Moskva) 1. ZSSR, 2. ČSSR, 3. Rumunsko



1966 (Praha) 1. ČSSR, 2. Rumunsko, 3. ZSSR



1970 (Sofia) 1. NDR, 2. Bulharsko, 3. Japonsko



1974 (Mexiko) 1. Poľsko, 2. ZSSR, 3. Japonsko



1978 (Rím) 1. ZSSR, 2. Taliansko, 3. Kuba



1982 (Buenos Aires) 1. ZSSR, 2. Brazília, 3. Argentína



1986 (Paríž) 1. USA, 2. ZSSR, 3. Bulharsko



1990 (Rio de Janeiro) 1. Taliansko, 2. Kuba, 3. ZSSR



1994 (Atény) 1. Taliansko, 2. Holandsko, 3. USA



1998 (Tokio) 1. Taliansko, 2. Juhoslávia, 3. Kuba



2002 (Buenos Aires) 1. Brazília, 2. Rusko, 3. Francúzsko



2006 (Tokio) 1. Brazília, 2. Poľsko, 3. Bulharsko



2010 (Rím) 1. Brazília, 2. Kuba, 3. Srbsko



2014 (Katovice) 1. Poľsko, 2. Brazília, 3. Nemecko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. septembra (TASR) - Zápasmi Bulharsko - Fínsko a Taliansko - Japonsko sa začnú v nedeľu 19. majstrovstvá sveta vo volejbale mužov. Tie sa od 9. do 30. septembra budú hrať v Taliansku a Bulharsku. Na šampionáte sa tradične predstaví 24 krajín, ale opäť bez Slovákov, ktorí na MS dosiaľ neštartovali.Titul obhajujú Poliaci, ktorí v roku 2014 triumfovali na domácom šampionáte. Predtým sa v treťom tisícročí zo zlata z MS tešili len Brazílčania - postupne uspeli v rokoch 2002, 2006 a 2010. V závere 20. storočia dominovali hostitelia tohtoročných MS Taliani, rovnako ako Brazílčania získali tri tituly v sérii (1990, 1994, 1998). K najväčším favoritom tiež patria aktuálni majstri Európy a víťazi tohtoročnej Ligy národov Rusi, tradične silní Američania a Francúzi. Medzi elitu sa tentoraz nedostali Nemci, bronzovým z Poľska 2014 a vicemajstrom Európy 2016 v kvalifikačných skupinách uchmatli miestenky Francúzi, resp. Belgičania.MS sa uskutočnia v deviatich mestách. V Bulharsku sa bude hrať v Sofii, Varne a Ruse, v Taliansku v Bari, Bologni, Florencii, Miláne, Ríme a Turíne, kde podujatie vyvrcholí. V 1. fáze je 24 účastníkov rozdelených do štyroch šesťčlenných skupín, v ktorých sa súperi stretnú systémom každý s každým. Najlepšie štyri mužstvá z každej skupiny sa kvalifikujú do II. fázy (21.-23. septembra) a utvoria štyri štvorčlenné skupiny. Ich víťazi a dvaja najlepší z druhých priečok postúpia do III. fázy (26.-28. septembra) s dvoma trojčlennými skupinami. Prvé dve mužstvá si zahrajú "na kríž" semifinálové duely (29. septembra) a následne zápasy o konečné umiestnenie (30. septembra). Hostiteľmi II. fázy sú Miláno, Bologna, Sofia a Varna, všetky zostávajúce súboje sa uskutočnia v turínskom Pala Alpitour s kapacitou 15.657 divákov. Šampionát celkovo ponúkne 94 stretnutí, najlepšie štyri tímy konečného poradia absolvujú po dvanásť súbojov.