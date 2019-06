MS vyšli zo športovej i organizačnej stránky, Baran: Dva roky života

V Bratislave sa konali 8. majstrovstvá sveta v karate WUKF a 1. majstrovstvá sveta v kubodo WUKF na štadióne Ondreja Nepelu v nedeľu 23. júna 2019. Na snímke slovenský reprezentant Martin Kolčák súťaží v kategórii senior - Kata v nedeľu 23. júna 2019. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júna (TASR) - Ôsme majstrovstvá sveta v karate organizácie WUKF, ktoré sa od štvrtka do nedele konali na Slovensku, sa pre hostiteľskú krajinu skončili úspechom na športovom i organizačnom poli. Bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu zároveň privítal premiérový svetový šampionát WUKF v kobudo - v boji so zbraňou.Domáca reprezentácia bola s viac než 200 športovcami druhá najpočetnejšia a druhé miesto obsadila aj v medailovej bilancii krajín.zdôraznil prezident Slovenskej federácie karate a bojových umení Daniel Baran pre TASR.Najúspešnejšou krajinou sa stalo Rumunsko, ktoré priviedlo najviac športovcov:Organizátori si vyslúžili pochvalné ohlasy zo strany zahraničných účastníkov:Vzhľadom na rozsah a náročnosť sa podľa prezidenta federácie obdobné podujatie neuskutoční na Slovensku dlhší čas.dodal Baran, no s tým, že MS prispeli k rozvoju karate: