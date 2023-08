MS žien 2023: Španielske futbalistky zvládli infarktový záver a postúpili do finále

Španielske futbalistky postúpili v utorok do finále majstrovstiev sveta v Austrálii a na Novom Zélande. V semifinálovom dueli v Aucklande zdolali Švédsko 2:1 a v nedeľu zabojujú o titul proti víťazovi zápasu medzi Austráliou a Anglickom.





Duel ponúkol v celom svojom priebehu množstvo akcie a šancí, no družstvá nedokázali dlho skórovať. Prvý gól padol až v 81. minúte, keď Salma Paralluelová poslala loptu cez dve obrankyne k vzdialenejšej žrdi. Po ukážkovej akcii vyrovnala Rebecka Blomqvistová, no jej tím udržal nerozhodný stav len krátko. O minútu neskôr strelila Olga Carmonová z hranice šestnástky výstavný "angličák" a rozhodla o triumfe Španielska."Je to pre nás historický deň. Sme vo finále, čo sme chceli dosiahnuť pred turnajom," povedal tréner Španielok Jorge Vilda podľa agentúry AP. Španielky hrajú len na svojich tretích MS a majú šancu získať titul. "Sme vo finále. Myslím si, že v ňom musíme predviesť rovnaký výkon ako v predchádzajúcich dueloch. Prekonali sme každú výzvu a teraz nás čaká tá najväčšia," uviedla Salma Paralluelová.Kouča Švédska Petra Gerhardssona prehra mrzela: "Musím si pozrieť zápas, až potom budem môcť niečo hodnotiť. Momentálne som plný emócií. Je to už tretia prehra v semifinále. Myslím si, že každý cíti smútok a obrovské sklamanie." Švédky ešte nikdy nevyhrali svetový šampionát, v roku 2003 sa stali vicemajsterkami sveta a trikrát skončili tretie. Strieborné medaily získali aj na OH 2016 v Riu de Janeiro a aj pre dvoma rokmi v Tokiu.Druhý semifinálový duel medzi domácou Austráliou a úradujúcimi majsterkami Európy z Anglicka je na programe v stredu o 12.00 SELČ. Šampionát prekonáva rekordy v sledovanosti a tento rok spozná nové majsterky sveta. Titul majú doposiaľ na konte USA (4), Nemecko (2), Nórsko (1) a Japonsko (1).

MS žien - semifinále:



Španielsko – Švédsko 2:1 (0:0)



Góly: 81. Paralluelová, 89. Carmonová - 88. Blomqvistová