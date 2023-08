MS žien: Rekordný turnaj v znamení prekvapení, zlyhali Nemecko i USA

Doterajší priebeh svetového šampionátu futbalistiek priniesol okrem rekordnej návštevnosti a záujmu aj niekoľko šokujúcich zlyhaní. Medzi najväčšie prekvapenia patrí absencia USA vo štvrťfinálovej fáze, či vypadnutie Nemecka i Brazílie už v základnej skupine. Američanky vypadli v osemfinále so Švédskom, po bezgólovom priebehu duelu i predĺženia rozhodli osemfinále v siedmej sérii jedenástkového rozstrelu (5:4).





Američanky predviedli rozpačité výkony už v základnej fáze a na turnaji vyhrali len raz. Bol to úvodný duel E-skupiny proti Vietnamu (3:0). Šampiónky z predošlých dvoch MS následne remizovali s Holandskom (1:1) i Portugalčankami – výsledkom 0:0 si zaistili postup z druhého miesta. V osemfinále premenila rozhodujúcu jedenástku Lina Hurtigová – brankárka Alyssa Naeherová jej pokus síce vyrazila, no lopta o milimetre prešla za bránkovú čiaru. Od premiérových majstrovstiev sveta v roku 1991 tak Američanky nepostúpili do štvrťfinále prvýkrát, doposiaľ sa vždy predstavili medzi najlepšou štvorkou a zakaždým získali medailu, štyrikrát zlatú (1991, 1999, 2015, 2019).Už v skupinovej fáze vypadlo prvýkrát v histórii Nemecko. Rebríčkovo druhý najvyššie postavený tím síce začal vysokým víťazstvom 6:0 nad Marokom, no dvojnásobné majsterky sveta (2003, 2007) zaskočila Kolumbia (1:2) a na záver skupiny nedokázali zdolať Kórejskú republiku (1:1). Nigéria zas prekvapujúco remizovala s favorizovanou Kanadou 0:0, keď zlaté medailistky z OH 2020 nepotrestali ani vylúčenie Deborah Abiodunovej v nadstavenom čase a do vyraďovačky neprenikli . Brazília taktiež senzačne skončila už v skupine, na jej úkor išla ďalej Jamajka. Juhoameričanky odštartovali turnaj jasným triumfom 4:0 nad Panamou, no ďalší triumf už nepridali – Francúzsku podľahli 1:2 a s Jamajkou remizovali 0:0.Pozitívne naopak zaujali nováčikovia - do play off postúpili Maroko, Juhoafrická republika i Jamajka s Kolumbiou. Tieto dva tímy na seba narazili v osemfinále a z postupu sa tešili Kolumbijčanky (1:0). Bol to jediný gól, ktorý "Reggae Girlz" na šampionáte dostali. "Tento svetový šampionát je ohromný. Môžete vidieť, že rozdiely sa zmenšujú. Ženský futbal rastie, musíme sa naďalej posúvať a snažiť," povedala jamajská reprezentantka Khadija "Bunny" Shawová z Manchestru City pre AP.Tohtoročný svetový šampionát v Austrálii a na Novom Zélande púta pozornosť aj rekordnou návštevnosťou a počtom gólov. "Je to skvelé, je to dôkaz veľkého množstva práce, ktorú ľudia odvádzajú po celom svete. Vidieť tento svetový šampionát dáva našej práci zmysel, je pre nás výnimočný," povedala Sarai Baremanová, šéfka úseku FIFA pre ženský futbal. Domáca Austrália už dvakrát vypredala štadión v Sydney s kapacitou 75.000 divákov a celková návštevnosť prekročila po dvoch kolách skupinovej fázy hranicu 1,5 milióna. To je viac, než historické maximum z MS 2015 v Kanade (1,35 milióna). Svoj podiel na tom však mal aj nárast tímov z 24 na 32. "Tieto majstrovstvá sveta sa zmenili z dotovaného turnaja na celosvetovo sledované podujatie. Práve preto sme svedkovia historicky najväčších a rekordných ženských majstrovstiev sveta," povedal prezident FIFA Gianni Infantino.