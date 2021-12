MS20 by sa mohli konať nanovo v lete, naznačil Tardif

Rozhodnutie o zrušení majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov bolo podľa prezidenta Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luca Tardifa náročné a prinieslo veľké sklamanie, no bolo v konečnom dôsledku nevyhnutné. Zdravie a bezpečnosť hráčov musia byť podľa neho na prvom mieste. Šéf IIHF však nevylučuje, že by sa juniorský šampionát mohol konať nanovo v náhradnom termíne v lete.





Podľa Tardifa by sa obnovené MS "20" mohli uskutočniť v júni, júli alebo auguste, po MS mužov v Tampere a Helsinkách. "V prvom rade dúfam, že toto nie je koniec. Áno, zrušili sme turnaj, no ja a ani organizačný výbor nechceme vzdať usporiadanie tohto podujatia, ak to bude možné. Najbližší mesiac si to všetko premyslíme a možno prídeme s milým prekvapením. Myslím si, že to dlhujeme mladým hráčom, potrebujú toto dôležité podujatie," uviedol Tardif podľa webu IIHF.Juniorský šampionát v Kanade zrušili po tom, ako pozitívne prípady koronavírusu mali za následok kontumácie troch zápasov v priebehu dvoch dní a tímy USA, Česka a Ruska museli nastúpiť do karantény. "Skutočne, toto rozhodnutie som urobili s ohľadom na bezpečnosť hráčov, členov realizačných tímov a ľudí, ktorí sa podieľali na organizácii turnaja. To bol najdôležitejší bod. Museli sme majstrovstvá zrušiť. Bolo to ťažké rozhodnutie, no nemali sme na výber," vysvetlil Tardif.Šesťdesiatosemročný funkcionár dodal, že hráčom, ktorí sa predstavili v Edmontone a Red Deere a v lete prekročia vek 20 rokov, by bolo umožnené zúčastniť sa na MS v náhradnom termíne. Zrušenie šampionátu malo aj neblahý finančný dopad. Pôvodne organizátori počítali s tým, že sa MS budú hrať pred plnými halami, no vláda provincie Alberta pre šírenie koronavírusového variantu omikron obmedzila kapacitu arén na 50 percent: "Áno, má to celé aj finančný dopad, no to nie je tá najdôležitejšia vec. Počas uplynulých dvoch rokov sme zrušili turnaje alebo ich odohrali bez divákov, takže sme na tieto situácie zvyknutí."Podľa Tardifa by sa mohli nahradiť nielen juniorské MS, ale aj ďalšie zrušené šampionáty. IIHF v súčasnosti upravuje celý medzinárodný kalendár. Momentálne hľadá nové dejisko zrušených MS dievčat do 18 rokov, ktoré sa mali konať v januári vo švédskych mestách Linköping a Mjölby: "Švédi vyjadrili záujem zorganizovať turnaj v januári 2023, v tejto chvíli nie sú pripravení usporiadať ho v lete 2022. USA mali hostiť šampionát žien do 18 rokov o rok, takže možno tam by sme vedeli nájsť riešenie."