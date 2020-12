MS20: Fínsko - SLOVENSKO 6:0. Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali vo svojom poslednom zápase v A-skupine

Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali vo svojom poslednom zápase v A-skupine na MSJ v Edmontone s Fínskom 0:6. V priebežnej tabuľke im patrí so ziskom štyroch bodov tretie miesto a už nemôžu skončiť horšie ako na štvrtej priečke. Štvrťfinálové zápasy sú na programe 2. januára.



Slováci natiahli s Fínskom nepriaznivú sériu prehier na MSJ na päť duelov, naposledy nad týmto súperom zvíťazili v decembri 2014 v pomere 2:1. Za najlepšieho hráča zápasu v drese Slovenska vyhlásili útočníka Michala Mrázika.

MS20 A-skupina:





Fínsko - SLOVENSKO 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)



Góly: 9. Lundell (Simontaival, Pyyhtiä), 27. Niemelä (Lundell), 29. Simontaival (Lundell, Niemelä), 47. Hatakka (Hirvonen), 48. Helenius (Korhonen), 54. Helenius (Korhonen). Rozhodovali: Maille, Bloski - McGowan, Foster (všetci Kanada), vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov



Fínsko: Piiroinen – Hatakka, Heinola, Kokkonen, Puutio, Viro, Niemelä, Rajaniemi – Hirvonen, Lundell, Simontaival – Järventie, Pärssinen, Lambert – Mäntykivi, Nikkanen, Aku Räty – Korhonen, Helenius, Petman – Pyyhtiä

Slovensko: Hlavaj - Mudrák, Golian, Bečár, Petrovický, Nemec, Stacha, Turan – Mrázik, Jellúš, Faith – Chromiak, Kašlík, Slafkovský – Mešár, Myklukha, Turanský – Kolenič, Eliaš, Jendek – Jedlička

Fíni začali veľmi dobre, Hlavaj hneď po niekoľkých sekundách musel zakročiť proti Lundellovi. Na druhej strane zakončoval Kašlík, ale aj fínsky brankár bol na mieste. Po vyrovnanom úvode postupne F9ni prebrali taktovku zápasu do rúk, vyhrávali osobné súboje a boli častejšie pred bránkou. V 9. minúte Fíni po zlej rozohrávke Chromiaka udržali útočné pásmo, Simontaival poslal prihrávku na Lundella, ktorý ortvoril skóre. Niekoľkými dobrými zákrokmi sa potom blysol Hlavaj, Severania ho prekonali až v závere prvého dejstva. Puk však prešiel cez bránkovú čiaru až po uplynutí dvadsiatej minúty.



V druhej tretine pokračovala prevah Fínov. Prvú šancu mal Heinola, no neskôr mali Slováci skvelú príležitosť na vyrovnanie. Myklucha využil zaváhanie fínskej obrany, poslal puk na Turanského a ten vzápätí na Mešára, ale slovenský útočník mieril oba do brankára. Vzápätí inkasoval Hlavaj po druhý raz, keď Niemelä využil výhodu pri avizovanom vylúčení. O dve minúty neskôr už favorit duelu viedol o tri góly, presadil sa Simontaival. Tri a pol minúty pred koncom druhého dejstva hrali Slováci svoju prvú presilovú hru v zápase, ale tento dôležitý moment zápasu nedokázali využiť. Naopak, len zásluhou výborného Hlavaja neinkasovali v oslabení.



V tretej tretine sa obraz hry nezmenil, Fíni mali puk pod kontrolou, boli agresívni, rýchli a dobre kombinovali. V 47. minúte zvýšil Hatakka milimetrovou strelou z ľavého uhla na 4:0 a Hlavaj inkasoval opäť o minútu neskôr keď ho prekonal Helenius. Ten istý hráč napokon šesť minút pred koncom uzavrel poltucet gólov v sieti Slovenska.

tabuľka:



1. Kanada 3 3 0 0 0 29:3 9

2. Fínsko 3 3 0 0 0 15:4 9

3. Slovensko 4 1 0 1 2 5:13 4

4. Nemecko 3 0 1 0 2 9:24 2

5. Švajčiarsko 3 0 0 0 3 1:15 0