MS20: Kanadský kapitán si počas ruskej hymny nezložil prilbu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostrava 29. decembra (TASR) – Ruskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov uštedrili včera Kanade najvyššiu prehru v histórii juniorských majstrovstiev sveta. Triumfom 6:0 dali zabudnúť na prehru 3:4 s domácim Českom z úvodného duelu v B-skupine. Trpkú prehru neuniesol kapitán zámorského tímu Barrett Hayton, ktorý si pri ruskej hymne nezložil prilbu z hlavy, čím nahneval súpera.Skóre duelu otvoril už v druhej minúte aj so šťastím Alexander Chovanov. Ten zachytil na modrej prihrávku Kanaďanov a vystrelil spoza Jareda McIsaaca. Puk sa odrazil od ramena brankára Nica Dawsa a zapadol za jeho chrbát.Daws v prvej tretine inkasoval ešte od Pavla Dorofejeva a Nikitu Rtiščeva, v 23. minúte ho vyhnal z bránky Nikita Alexandrov. Center, ktorého v si vybral v tohtoročnom drafte v 2. kole úradujúci šampión NHL St. Louis Blues, naviezol puk z pravej strany až do bránkoviska Kanady a blafákom poslal svoj tím do štvorgólového vedenia.Rusi však nešetrili ani náhradného brankára Joela Hofera, ktorého prekonali v 54. minúte Igor Sokolov a tri minúty pred záverečnou sirénou aj Grigorij Denisenko. Kanadských strelcov naopak privádzal do zúfalstva brankár Ak Bars Kazaň Amir Miftakov, ktorý zneškodnil všetkých 28 striel a mal obrovský podiel na triumfe 6:0.povedal podľa AP strelec otváracieho gólu Chovanov.Rusi dosiahli najvyššie víťazstvo na juniorských MS nad odvekým rivalom. Kvality súpera uznal aj kapitán Kanady Hayton.uviedol 19-ročný center, ktorý už má na konte 14 štartov v NHL v drese Arizony Coyotes (1+3).Napriek pochvalným slovám na adresu súpera sa po záverečnej siréne nezachoval športovo. Pri ruskej hymne si totiž nechal na hlave prilbu, čím rozhneval hráčov zbornej na čele s kapitánom Denisenkom. Ten previnilcovi slovne dohovoril a celý tím mu odmietol podať ruku. Hayton sa neskôr za svoje správanie ospravedlnil.uviedol Hayton v stanovisku, z ktorého citoval portál arizonasports.com.